Kapital och regler hotar ägarskiften i svenska företag

En ny rapport från Företagarna visar att 15,2 procent av Sveriges företagsledare har passerat 65-årsstrecket.

De leder sammanlagt 64 000 aktiebolag med nästan 190 000 anställda. Räknas soloföretagare in handlar det om totalt 210 000 personer som närmar sig eller redan passerat traditionell pensionsålder.

Sedan 2023 har andelen äldre företagsledare ökat. Medelåldern bland svenska företagsledare ligger nu på 51,6 år och över 42 procent är 55 år eller äldre.

”Sverige står inför en omfattande generationsväxling i näringslivet. Misslyckas vi med ägarskiftena riskerar vi att tappa både jobb och företagande i onödan”, säger Patrick Krassén, policychef på Företagarna i en kommentar.

Många underskattar komplexiteten

Rapporten avslöjar en oroande diskrepans mellan företagarnas förväntningar och verkligheten.

Nästan nio av tio bedömer att ett ägarskifte kan genomföras på under fem år, och närmare tre av fyra tror att det kan klaras av inom två år. Andelen som menar att processen tar mindre än ett år har dessutom ökat markant.

Erfarenheter från ägarskiftesprocesser visar dock att verkligheten ofta ser annorlunda ut. Processen kan vara betydligt mer komplex och tidskrävande, särskilt när företaget bygger på grundarens personliga kompetens eller kontaktnät.

Det vanligaste hindret för ägarskifte är just att verksamheten är tätt knuten till företagsledarens person. Bland företagare som planerar att avveckla snarare än överlåta anger två tredjedelar detta som huvudskäl.