Mer än var sjunde företagsledare i Sverige är över 65 år. Tillsammans ansvarar de för närmare 190 000 arbetstillfällen. Nu varnas det för att bristande förberedelser inför ägarskiften kan leda till att livskraftiga företag läggs ned i onödan.
Kapital och regler hotar ägarskiften i svenska företag
En ny rapport från Företagarna visar att 15,2 procent av Sveriges företagsledare har passerat 65-årsstrecket.
De leder sammanlagt 64 000 aktiebolag med nästan 190 000 anställda. Räknas soloföretagare in handlar det om totalt 210 000 personer som närmar sig eller redan passerat traditionell pensionsålder.
Arbetslösheten fortsätter sjunka – sjätte månaden i rad
Arbetslösheten minskade för sjätte månaden i rad enligt säsongsrensade siffror. 363 000 personer var inskrivna i januari.
Sedan 2023 har andelen äldre företagsledare ökat. Medelåldern bland svenska företagsledare ligger nu på 51,6 år och över 42 procent är 55 år eller äldre.
”Sverige står inför en omfattande generationsväxling i näringslivet. Misslyckas vi med ägarskiftena riskerar vi att tappa både jobb och företagande i onödan”, säger Patrick Krassén, policychef på Företagarna i en kommentar.
Många underskattar komplexiteten
Rapporten avslöjar en oroande diskrepans mellan företagarnas förväntningar och verkligheten.
Nästan nio av tio bedömer att ett ägarskifte kan genomföras på under fem år, och närmare tre av fyra tror att det kan klaras av inom två år. Andelen som menar att processen tar mindre än ett år har dessutom ökat markant.
Missa inte: Jobba från stranden: Nytt land öppnar dörrarna för distansarbetare. Realtid
Erfarenheter från ägarskiftesprocesser visar dock att verkligheten ofta ser annorlunda ut. Processen kan vara betydligt mer komplex och tidskrävande, särskilt när företaget bygger på grundarens personliga kompetens eller kontaktnät.
Det vanligaste hindret för ägarskifte är just att verksamheten är tätt knuten till företagsledarens person. Bland företagare som planerar att avveckla snarare än överlåta anger två tredjedelar detta som huvudskäl.
Familjen blir allt vanligare som övertagare
Rapporten visar en tydlig trend: allt fler företagare ser familjemedlemmar som det primära alternativet vid överlåtelse.
Drygt var tredje företagare planerar att lämna över till barn eller annan släkting, en andel som stadigt ökat sedan 2017.
Läs även: Svenska företag pressas av storbankernas lånekrav. Dagens PS
Samtidigt har intresset för att sälja till andra rörelsedrivande företag minskat dramatiskt, med över 60 procent sedan 2017. En förklaring kan vara den utdragna lågkonjunkturen som minskat antalet potentiella köpare med tillräckliga resurser.
De skattelättnader för överlåtelser till närstående som infördes 2019, samt de förändringar av 3:12-reglerna som trädde i kraft vid årsskiftet 2025/2026, bedöms ha bidragit till att göra familjeöverlåtelser mer attraktiva.
Regionala skillnader
Åldersstrukturen bland företagsledare varierar kraftigt över landet. Högst medelålder återfinns på Gotland, i Värmland och Kalmar län, medan Stockholmsregionen har yngst företagarkår.
Kommuner som Ydre, Hagfors och Mullsjö toppar listan med över 25 procent av företagsledarna över 65 år.
Missa inte: Gen Z sjukanmäler sig dubbelt så ofta som äldre. Realtid
Branschmässigt är jordbruk, skogsbruk och finanssektorn mest ålderstyngda, medan IT-sektorn och hårvård har yngst företagsledare.
Kräver politiska reformer
Företagarna efterlyser flera förändringar för att underlätta generationsväxlingen: kortare karens- och trädaperioder i 3:12-reglerna, utökade rådgivningsinsatser via digitala plattformar, samt förbättrade finansieringsmöjligheter för potentiella köpare.
”Ett fungerande ägarskifte är inte bara en privat angelägenhet. Det är en samhällsfråga. Sverige har inte råd att livskraftiga företag läggs ned av administrativa eller skattemässiga skäl”, säger Patrick Krassén.
Läs även: Tufft för småföretag att låna – miljarder mer till storföretagen. Dagens PS
Rapporten bygger på analys av cirka 420 000 aktiebolag samt en enkätundersökning bland drygt 1 100 företagare under hösten 2025.