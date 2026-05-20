AI gillar AI: Så använder du det när du söker jobb

Det var vid Sohn Investment Conference 2026 som Jonathan Ross, som tidigare var med och utvecklade Googles TPU-chip, tog upp frågan om AI:s allt större roll i rekryteringsprocesser.

Han varnade för att AI-baserade rekryteringsverktyg tenderar att premiera CV:n som genererats av samma underliggande modell som används i screeningen, ett mönster han sammanfattade med orden ”AI gillar att använda AI”, skriver Business Insider.

”Rekryterarna använder nu LLM:er för att avgöra vem som ska kallas till intervju, men du måste lista ut vilken LLM rekryteraren använder”, sa Ross enligt BI.

Flera versioner hjälper

Hans råd till jobbsökande var konkret: skapa flera versioner av sitt CV med olika AI-modeller.

”Du bör skapa ett CV med Claude eller Opus 4.7 och ett med ChatGPT, så har du störst sannolikhet att bli utvald”, sa han.

Ross hänvisade till en akademisk studie från 2025, ”AI Self-preferencing in Algorithmic Hiring”, publicerad i tidskriften Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society.

Forskarna Jiannan Xu, Gujie Li och Jane Yi Jiang analyserade över 2 200 CV:n inom 24 yrken och fann att kandidater som använde samma AI-modell som rekryteringsverktyget hade 23 till 60 procent högre sannolikhet att bli kortlistade jämfört med dem som lämnat in manuellt skrivna CV:n med motsvarande meriter, skriver Tekedia.