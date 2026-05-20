AI-system favoriserar CV:n som är skapade av samma språkmodell som de själva använder ,ett fenomen som Nvidias chefsarkitekt Jonathan Ross nu uppmanar jobbsökande att utnyttja strategiskt.
AI gillar AI: Så använder du det när du söker jobb
Det var vid Sohn Investment Conference 2026 som Jonathan Ross, som tidigare var med och utvecklade Googles TPU-chip, tog upp frågan om AI:s allt större roll i rekryteringsprocesser.
Han varnade för att AI-baserade rekryteringsverktyg tenderar att premiera CV:n som genererats av samma underliggande modell som används i screeningen, ett mönster han sammanfattade med orden ”AI gillar att använda AI”, skriver Business Insider.
”Rekryterarna använder nu LLM:er för att avgöra vem som ska kallas till intervju, men du måste lista ut vilken LLM rekryteraren använder”, sa Ross enligt BI.
Flera versioner hjälper
Hans råd till jobbsökande var konkret: skapa flera versioner av sitt CV med olika AI-modeller.
”Du bör skapa ett CV med Claude eller Opus 4.7 och ett med ChatGPT, så har du störst sannolikhet att bli utvald”, sa han.
Ross hänvisade till en akademisk studie från 2025, ”AI Self-preferencing in Algorithmic Hiring”, publicerad i tidskriften Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society.
Forskarna Jiannan Xu, Gujie Li och Jane Yi Jiang analyserade över 2 200 CV:n inom 24 yrken och fann att kandidater som använde samma AI-modell som rekryteringsverktyget hade 23 till 60 procent högre sannolikhet att bli kortlistade jämfört med dem som lämnat in manuellt skrivna CV:n med motsvarande meriter, skriver Tekedia.
Rekrytering förändras snabbt
Studiefynden speglar en rekryteringsmarknad i snabb förändring. En undersökning från Resume.org med nära 1 400 amerikanska arbetstagare visade att 57 procent av företagen redan använder AI i sina rekryteringsprocesser.
Av dessa uppger 79 procent att AI används för att granska CV:n, medan 74 procent låter AI automatiskt avvisa kandidater utan mänsklig granskning.
Utvecklingen väcker farhågor om bias och missade kandidater. Business Insider rapporterade nyligen om en IT-specialist som avvisades sex minuter efter att ha sökt en tjänst, och misstänkte att ett AI-system direkt hade sållat bort honom.
Tar AI jobben?
Parallellt med dessa frågor om AI i rekrytering pågår en bredare debatt om AI:s faktiska påverkan på arbetsmarknaden.
Jonathan Ross chef, Nvidias vd Jensen Huang, hävdade nyligen i ett examenstal vid Carnegie Mellon att AI snarare skapar en ny industriell era än utplånar jobb, och att hantverksyrken som elektriker och rörmokare nu har ett försprång.
Omställningsorganisationen TRR, som analyserat 50 000 uppsagda tjänstemän i Sverige under 2023–2025, ser heller inga tecken på att AI har lett till ökade varsel.