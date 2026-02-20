22‑åring hoppar av studier – tjänar fulltidslön på vintagekläder

Scott Atkins började med vidareförsäljning av kläder 2024 för att spara ihop till en bil. Han köpte in plagg från brittiska grossister, fotade dem och lade ut dem på Vinted.

Det som började som ett sidoprojekt växte snabbt. I dag omsätter han runt 10 000 pund i månaden och gör cirka 7 000 pund i vinst. Det är långt över de 2 500 pund han tidigare tjänade som student.

”Jag går aldrig tillbaka”

Atkins säger att framgången bygger på två saker: konsekvens och nisch. Han säljer bara sådant han själv gillar: Carhartt, Levi’s, Nike. Och han jobbar varje dag.

“Jag går aldrig tillbaka. Jag har sett hur mycket pengar man kan tjäna online”, berättar han för Reuters.

Vidareförsäljning: En växande Gen Z‑trend

Hans resa speglar en större rörelse där vidareförsäljning växer snabbt bland ungar. Enligt en studie från Boston Consulting Group utgör second hand‑plagg redan 32 procent av Gen Z:s garderober.

Åtta av tio använder vidareförsäljning för att upptäcka nya varumärken. Marknaden väntas nå upp till 360 miljarder dollar till 2030.

Men inkomsterna svänger

Ekonomer varnar för att vidareförsäljning inte är riskfritt. Lager binder kapital. Trender skiftar snabbt. Vissa plagg säljer inte alls.

“Risken är inte själva säljandet”, säger en rådgivare i artikeln. “Risken är att tro att tidig framgång alltid fortsätter.”

Atkins tvekar ändå inte. Trots riskerna ser han vidareförsäljning som sin framtid.