Sverige höjer pensionsåldern och förväntar sig att medborgarna jobbar allt längre. Men forskningen och en ny rapport från Saco visar att diskrimineringen på arbetsmarknaden börjar långt innan pensionen ens är ett aktuellt ämne.
Pensionsåldern höjs – men marknaden vill inte ha de äldre
För personer födda 1960–1964 gäller nu en riktålder på 67 år från och med 2026. Politikerna argumenterar att ett längre arbetsliv är nödvändigt när livslängden ökar och pensionssystemet ska hålla. Men verkligheten på arbetsmarknaden ser annorlunda ut.
En rapport från nationalekonomen Thomas Andrén, framtagen på uppdrag av Saco, visar att risken för arbetslöshet stiger kraftigt med åldern.
För en 64-årig ingenjör är den nästan fyra gånger högre än för en 44-åring. Forskning från IFAU visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar minska redan i 40-årsåldern.
”Vi har byggt ett samhälle där människor förväntas arbeta längre, samtidigt som arbetsmarknaden sorterar bort människor allt tidigare”, skriver Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale i en debattartikel i Expressen.
Ensidig debatt
Nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet varnar för att debatten om pensionsåldern riskerar att bli ensidig. I ett inslag hos Vetenskapsradion, pekar han på att forskningen tydligt visar att äldre väljs bort vid rekryteringar och att det sällan diskuteras.
”Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre och att man ibland glömmer den andra sidan – att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också”, säger han till Vetenskapsradion.
Svag konkurrensförmåga
Bilden förstärks av att Arbetsförmedlingen kategoriserar personer över 55 år som en grupp med svag konkurrensförmåga, i samma kategori som de utan gymnasieutbildning.
Bland högutbildade arbetslösa i åldern 60–64 år har nära 34 procent varit utan arbete i mer än två år, jämfört med 16 procent för gruppen 30–49 år.
Sverige beskrivs i vissa undersökningar som ett av världens mest ålderistiska länder, skriver News55. Sacos rapport konstaterar att regelverket i stor utsträckning redan anpassats för ett längre arbetsliv, men att reformer på pappret inte räcker.
”Det krävs också att arbetsgivare släpper förlegade föreställningar om ålder. Erfarenhet är inte ett problem. Erfarenhet är en tillgång”, skriver Rydgren Stale i sin debattartikel.
Saco efterlyser nu skärpt tillsyn mot åldersdiskriminering, bättre arbetsmiljö och fler möjligheter till kompetensutveckling senare i karriären.