Pensionsåldern höjs – men marknaden vill inte ha de äldre

För personer födda 1960–1964 gäller nu en riktålder på 67 år från och med 2026. Politikerna argumenterar att ett längre arbetsliv är nödvändigt när livslängden ökar och pensionssystemet ska hålla. Men verkligheten på arbetsmarknaden ser annorlunda ut.

En rapport från nationalekonomen Thomas Andrén, framtagen på uppdrag av Saco, visar att risken för arbetslöshet stiger kraftigt med åldern.

För en 64-årig ingenjör är den nästan fyra gånger högre än för en 44-åring. Forskning från IFAU visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar minska redan i 40-årsåldern.

”Vi har byggt ett samhälle där människor förväntas arbeta längre, samtidigt som arbetsmarknaden sorterar bort människor allt tidigare”, skriver Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale i en debattartikel i Expressen.

Ensidig debatt

Nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet varnar för att debatten om pensionsåldern riskerar att bli ensidig. I ett inslag hos Vetenskapsradion, pekar han på att forskningen tydligt visar att äldre väljs bort vid rekryteringar och att det sällan diskuteras.

”Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre och att man ibland glömmer den andra sidan – att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också”, säger han till Vetenskapsradion.

