Nvidias vd lugnar: AI hotar inte ditt jobb

Elektriker, rörmokare och järnarbetare har ett försprång i den nya industriella era som AI skapar, menade han, och siffrorna ger honom rätt.

”AI ger Amerika möjlighet att bygga upp igen”, sa Huang till den samlade folkmassan i Pittsburgh.

”Elektriker, rörmokare, järnarbetare, tekniker, byggare – det här är er tid. AI skapar inte bara en ny dataindustri; den skapar en ny industriell era”.

Kräver enorma investeringar

Den pågående AI-boomen kräver massiva fysiska investeringar. Kapitalutgifterna från de största amerikanska techbolagen kan nå 700 miljarder dollar enbart i år, och McKinsey bedömer att datacenterboomen globalt kan generera investeringar nära 7 biljoner dollar fram till 2030, uppger Moneywise.

Randstads analys av mer än 150 miljoner amerikanska jobbannonser visar att efterfrågan på hantverksyrken nu växer tre gånger snabbare än för kontorsbaserade roller.

Sedan 2022 har annonserna för byggnadsarbetare, svetsare och elektriker ökat med 18–30 procent, medan efterfrågan på robottekniker stigit med 107 procent.