När Nvidias vd Jensen Huang höll sitt examenstal vid Carnegie Mellon nyligen uppmanade han studenterna att överväga en karriär med hjälm snarare än laptop.
Nvidias vd lugnar: AI hotar inte ditt jobb
Elektriker, rörmokare och järnarbetare har ett försprång i den nya industriella era som AI skapar, menade han, och siffrorna ger honom rätt.
”AI ger Amerika möjlighet att bygga upp igen”, sa Huang till den samlade folkmassan i Pittsburgh.
”Elektriker, rörmokare, järnarbetare, tekniker, byggare – det här är er tid. AI skapar inte bara en ny dataindustri; den skapar en ny industriell era”.
Kräver enorma investeringar
Den pågående AI-boomen kräver massiva fysiska investeringar. Kapitalutgifterna från de största amerikanska techbolagen kan nå 700 miljarder dollar enbart i år, och McKinsey bedömer att datacenterboomen globalt kan generera investeringar nära 7 biljoner dollar fram till 2030, uppger Moneywise.
Randstads analys av mer än 150 miljoner amerikanska jobbannonser visar att efterfrågan på hantverksyrken nu växer tre gånger snabbare än för kontorsbaserade roller.
Sedan 2022 har annonserna för byggnadsarbetare, svetsare och elektriker ökat med 18–30 procent, medan efterfrågan på robottekniker stigit med 107 procent.
Inga varselvågor syns
Men bilden av AI som jobbtjuv stämmer inte heller för kontorsyrkena. Omställningsorganisationen TRR har analyserat 50 000 uppsagda tjänstemän i privat sektor under 2023–2025 och ser inga tecken på att AI lett till ökade uppsägningar.
”Vi kan inte se några tecken på att andelen tjänstemän som sägs upp på grund av AI har ökat de senaste åren, säger analytikern Jacob Grönlund på TRR.
Yrkesgrupper med hög AI-exponering, som analytiker, säljare, administratörer och it-specialister, uppvisar varken fler uppsägningar eller större svårigheter att hitta nytt arbete.
TRR betonar att AI snarare förändrar innehållet i arbetsuppgifter än eliminerar jobb, och rekommenderar tjänstemän att satsa på kompetensutveckling inom digitala arbetssätt och dataförståelse.
Juridiken formas om
I kunskapsyrkena är omvandlingen ändå påtaglig. Inom juridiken har legal tech-startups dragit in mer än 4 miljarder dollar i riskkapital under 2025, nästan dubbelt mot 2024.
En helt ny yrkesroll, ”legal engineers”, växer fram i skärningspunkten mellan juridik, teknik och processdesign.