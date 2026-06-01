Chefer som vill bli chefer presterar sämre

Förmågor som faktiskt påverkar resultatet

Forskarna lyfter fram två faktorer som återkommer hos de chefer som lyckas bäst: förmåga att fatta ekonomiska beslut och lösa problem.

Chefens påverkan på gruppens prestation

Studien visar också hur stor betydelse en chef har för gruppens arbete. Variationer i chefers förmåga får stort genomslag i resultatet. Effekten kan jämföras med skillnader i gruppens samlade kapacitet.



En skicklig chef kan lyfta hela gruppens resultat. En svag chef kan däremot bromsa utvecklingen, även i starka team.



Forskarna beskriver effekten som ovanligt stor jämfört med andra faktorer som påverkar produktivitet. Det gör chefens roll till en av de mest avgörande enskilda komponenterna i en arbetsgrupps resultat.

Hur chefer utses – och varför det spelar roll

Forskarna har också undersökt hur chefer utses. Resultaten visar att personer som har en stark preferens för att vara chef presterar sämre än de som valts ut med andra metoder.



Studien visar också att kvinnor mer sällan än män uttryckte intresse för chefsrollen. De presterade ändå lika bra när de slumpmässigt fick rollen.



Varför ambition inte räcker

Forskarna lyfter fram att ambition i sig inte är negativ, men att den inte säger något om hur någon fungerar i rollen.



Personer som vill bli chefer kan vara drivna och engagerade, men saknar ibland de förmågor som krävs för att hantera komplexa beslut och leda arbetet i praktiken.



Studiens resultat talar enligt forskarna för mer strukturerade och kompetensbaserade befordringsprocesser, där urvalet inte enbart bygger på vilka som själva söker chefsrollen.

Studien publicerades under maj i The Quarterly Journal of Economics.