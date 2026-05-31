AI ökar tempot – men ekonomin blir inte effektivare

Enligt en ny analys från Federal Reserve Bank of San Francisco speglar dagens situation påfallande mycket den tidiga internetboomen på 1990-talet.

Då uppstod ett så kallat produktivitetsparadox: företagen investerade massivt i ny teknik, men effektivitetsvinsterna lät vänta på sig, skriver Fortune.

Nobelpristagaren Robert Solow sammanfattade fenomenet träffande redan 1987: ”Man ser datoråldern överallt utom i produktivitetsstatistiken.”

Fed-forskarna ser en liknande dynamik i dag, anställda jobbar snabbare individuellt, men ekonomin som helhet har ännu inte blivit effektivare.

Ojämnt fördelad teknik

Delvis handlar det om att AI-användningen är ojämnt fördelad. Enligt uppskattningar från Federal Reserve Bank of St. Louis använde 41 procent av amerikanska arbetstagare generativ AI i jobbet i november 2025, upp från 31 procent året innan.

Men andelen arbetstimmar där AI faktiskt används är fortfarande låg, knappt sex procent.

Sammantaget uppskattas AI:s bidrag till den totala produktivitetstillväxten hittills till omkring 0,25–0,5 procentenheter, ett blygsamt tillskott.