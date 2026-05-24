Sverige går miste om 70 miljarder kronor om året på grund av att äldre lämnar arbetslivet i förtid. Samtidigt visar ny forskning att åldersdiskriminering slår till redan i 40-årsåldern, långt innan pensionen är aktuell.
Diskriminering mot äldre kostar 70 miljarder om året
Det är nationalekonomen Per Skedinger, docent och knuten till forskningsinstitutet Ratio, som i en ny rapport pekar ut äldre som Sveriges stora outnyttjade arbetskraftsreserv.
Om denna reserv togs tillvara fullt ut skulle BNP öka med drygt en procent, motsvarande omkring 70 miljarder kronor, skriver Tidningen Näringslivet.
Kostnaderna riskerar att växa i takt med befolkningsutvecklingen. I Sverige väntas antalet personer över 60 år öka från 2,9 till 3,5 miljoner fram till 2050, vilket innebär att nära en tredjedel av befolkningen snart tillhör denna grupp.
Diskrimineringen börjar tidigt
Men problemet handlar inte bara om att äldre lämnar arbetslivet för tidigt, det är att arbetsmarknaden aktivt stöter bort dem.
En ny rapport från Saco visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar minska redan i 40-årsåldern.
För en 64-årig ingenjör är risken för arbetslöshet nästan fyra gånger högre än för en 44-åring. Arbetsförmedlingen kategoriserar dessutom personer över 55 år som en grupp med svag konkurrensförmåga, i samma kategori som de utan gymnasieutbildning.
I vissa undersökningar beskrivs Sverige som ett av världens mest ålderistiska länder, och delegationen för senior arbetskraft slog i sin slutrapport 2020 fast att djupgående förändringar av samhälleliga attityder krävs.
”Vi har byggt ett samhälle där människor förväntas arbeta längre, samtidigt som arbetsmarknaden sorterar bort människor allt tidigare. Det är ett orimligt slöseri, både med människors erfarenhet och med samhällets resurser”, skriver Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale i en debattartikel i Expressen.
Flexibilitet avgörande
Många äldre vill jobba vidare men hindras av att arbetsmarknaden inte passar deras behov. Det som äldre värderar högst är flexibilitet i arbetstid och arbetsuppgifter, och många är beredda att acceptera lägre lön för att få det skriver News55.
Mest lämpade för äldre är chefsyrken och akademiska yrken.
Minst lämpade är tunga jobb inom bygg, städ och omsorg, med undersköterska som det allra minst äldrevänliga yrket, trots att behovet av just den arbetskraften väntas öka när befolkningen åldras.
Saco efterlyser skärpt tillsyn mot åldersdiskriminering, förbättrad arbetsmiljö och fler möjligheter till kompetensutveckling senare i karriären. Befintlig lagstiftning bedöms inte räcka till.
”Erfarenhet är inte ett problem. Erfarenhet är en tillgång, skriver Rydgren Stale i debattartikeln i Expressen.