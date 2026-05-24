Diskriminering mot äldre kostar 70 miljarder om året

Det är nationalekonomen Per Skedinger, docent och knuten till forskningsinstitutet Ratio, som i en ny rapport pekar ut äldre som Sveriges stora outnyttjade arbetskraftsreserv.

Missa inte: Bara 40 år och passé på jobbmarknaden: ”Orimligt slöseri”. Dagens PS

Om denna reserv togs tillvara fullt ut skulle BNP öka med drygt en procent, motsvarande omkring 70 miljarder kronor, skriver Tidningen Näringslivet.

Kostnaderna riskerar att växa i takt med befolkningsutvecklingen. I Sverige väntas antalet personer över 60 år öka från 2,9 till 3,5 miljoner fram till 2050, vilket innebär att nära en tredjedel av befolkningen snart tillhör denna grupp.

Diskrimineringen börjar tidigt

Men problemet handlar inte bara om att äldre lämnar arbetslivet för tidigt, det är att arbetsmarknaden aktivt stöter bort dem.

En ny rapport från Saco visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar minska redan i 40-årsåldern.

Läs även: AI gillar AI: Så använder du det när du söker jobb. Realtid

ANNONS

För en 64-årig ingenjör är risken för arbetslöshet nästan fyra gånger högre än för en 44-åring. Arbetsförmedlingen kategoriserar dessutom personer över 55 år som en grupp med svag konkurrensförmåga, i samma kategori som de utan gymnasieutbildning.

I vissa undersökningar beskrivs Sverige som ett av världens mest ålderistiska länder, och delegationen för senior arbetskraft slog i sin slutrapport 2020 fast att djupgående förändringar av samhälleliga attityder krävs.

”Vi har byggt ett samhälle där människor förväntas arbeta längre, samtidigt som arbetsmarknaden sorterar bort människor allt tidigare. Det är ett orimligt slöseri, både med människors erfarenhet och med samhällets resurser”, skriver Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale i en debattartikel i Expressen.