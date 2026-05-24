Företag som förlitar sig på AI skjuter sig själva i foten

Det är slutsatsen i en ny rapport från Federal Reserve Bank of Atlanta, som varnar för att AI-boomen kan skapa en generation av sämre chefer och tömma ut företagens interna talangpipeline.

Rapporten tar sin utgångspunkt i nobelpristagaren Kenneth Arrows teori från 1962, som slog fast att arbetare blir bättre på sina jobb genom att faktiskt utföra dem, ett fenomen Arrow kallade ”learning by doing”.

Fed-forskarna applicerar detta ramverk på dagens arbetsmarknad och argumenterar för att de repetitiva uppgifter som kännetecknar juniora tjänster inte kan ersättas av utbildning. Nybörjarrollerna fungerar som en slags yrkeskola som förser företagen med kompetenta seniora medarbetare längre fram.

”De uppgifter som fyller nybörjartjänster är inte bara lågvärdigt arbete – de är läroplanen genom vilken anställda bygger upp det humankapital som gör dem produktiva senare i karriären”, skriver forskarna enligt Fortune.

Lärandet försvinner med AI

Problemet är att detta lärandemoment nu riskerar att försvinna i snabb takt.

Arbetslösheten bland unga amerikanska akademiker är i dag konsekvent högre än den generella arbetslösheten, en vändning av tidigare trender som många kopplar till att AI tar över just nybörjartjänster inom tjänstesektorn.

Sedan ChatGPT lanserades 2022 har jobbannonser i USA minskat med nästan 32 procent.