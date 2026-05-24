Företag som automatiserar bort juniora tjänster riskerar att skada sin egen långsiktiga konkurrenskraft.
Företag som förlitar sig på AI skjuter sig själva i foten
Det är slutsatsen i en ny rapport från Federal Reserve Bank of Atlanta, som varnar för att AI-boomen kan skapa en generation av sämre chefer och tömma ut företagens interna talangpipeline.
Rapporten tar sin utgångspunkt i nobelpristagaren Kenneth Arrows teori från 1962, som slog fast att arbetare blir bättre på sina jobb genom att faktiskt utföra dem, ett fenomen Arrow kallade ”learning by doing”.
Fed-forskarna applicerar detta ramverk på dagens arbetsmarknad och argumenterar för att de repetitiva uppgifter som kännetecknar juniora tjänster inte kan ersättas av utbildning. Nybörjarrollerna fungerar som en slags yrkeskola som förser företagen med kompetenta seniora medarbetare längre fram.
”De uppgifter som fyller nybörjartjänster är inte bara lågvärdigt arbete – de är läroplanen genom vilken anställda bygger upp det humankapital som gör dem produktiva senare i karriären”, skriver forskarna enligt Fortune.
Lärandet försvinner med AI
Problemet är att detta lärandemoment nu riskerar att försvinna i snabb takt.
Arbetslösheten bland unga amerikanska akademiker är i dag konsekvent högre än den generella arbetslösheten, en vändning av tidigare trender som många kopplar till att AI tar över just nybörjartjänster inom tjänstesektorn.
Sedan ChatGPT lanserades 2022 har jobbannonser i USA minskat med nästan 32 procent.
Inte bara i USA
Trenden är inte begränsad till USA.
I Sverige har andelen nyexaminerade programmerare från Yrkeshögskolan som får jobb rasat från 90 till 69 procent på tre år, enligt SCB-statistik.
Myndigheten för yrkeshögskolan pekar på AI som en av orsakerna och planerar att minska antalet utbildningsplatser i programmering.
Konsekvenserna riskerar att bli långtgående. Rekryteringschefer varnar för en ”talangkatastrof” om för många juniora roller försvinner. Nybörjarpositioner beskrivs som grogrunden för framtidens ledarskap, och företag som inte odlar intern talang kommer i stället att tvingas konkurrera om externa kandidater till högre kostnader.
Kommer bli sämre på sikt
Fed-forskarna är inne på samma linje och varnar för att en hel kohort av sämre rustade chefer riskerar att dämpa innovationskraften på lång sikt. Samtidigt konstaterar de att kortsiktiga vinstintressen talar för fortsatt automatisering.
För att motverka utvecklingen föreslår forskarna en kombination av skatt på automationsvinster och subventioner till företag som utökar de arbetsuppgifter juniora medarbetare ansvarar för.
Utan sådana åtgärder, skriver de, kommer kostnaderna för att samhället fastnar i ett låglärandeläge att falla nästan uteslutande på de unga arbetstagarna själva