Betyg i grundskolan avgör långt upp i vuxenlivet

Det finns ett starkt samband mellan de betyg en person får i grundskolans årskurs 9 och de färdigheter inom läsning och räkning som personen uppvisar senare i livet.

Det visar ny statistik från SCB, baserad på PIAAC-undersökningen från 2023.

Resultaten håller i sig

Sambandet gäller både för personer i åldern 16–24 år och för dem som är 25–34 år vid mätningen,och det håller i sig även när hänsyn tas till utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund.

”Personer i åldern 25–34 år har hunnit utveckla sina färdigheter genom både vidare utbildning och arbete. Trots detta är sambandet mellan kunskaper i 15-årsåldern och personens färdigheter senare i livet tydligt”, säger Lotta Larsson, utredare på SCB i en kommentar.

Den genomsnittliga poängen i räkning skiljde sig med ungefär 70 poäng mellan dem med högst respektive lägst genomsnittliga betyg från grundskolan, en skillnad som är densamma oavsett om personerna var 16–24 eller 25–34 år gamla när färdigheterna mättes.