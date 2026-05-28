Ett av årets mest återkommande narrativ är det om att AI kanske tar våra jobb. Än så länge är det mesta som vanligt på arbetsmarknaden, men för den oroliga listar vi fem kompetenser som är AI-säkra.
Fem kompetenser som överlever AI-eran
Massarbetslösheten som skulle följa i AI:s fotspår har fortfarande skjutits fram. Vissa stora techjättar har börjat säga upp folk, men det verkar bero mer på att man spenderat för mycket pengar på AI.
Dels finns det gott om yrken i vård, omsorg och utanför kontorsmiljöer som de allra flesta menar kommer att behövas även om språkmodeller i framtiden klarar av fler enkla uppgifter.
Men det finns ändå det som tyder på att AI kommer att förändra arbetsmarknaden för många. Den som vill framtidssäkra sitt cv kan bland annat göra det genom att öva på en av dessa fem AI-säkrade kompetenser, enligt CNBC Make It.
Kommunikation
Behovet av att kunna kommunicera och förklara organisationers mål är lika viktigt som alltid. Kanske ännu viktigare, om AI får produktionstakten att öka.
Med högre hastighet och större volymer ökar vikten av stark kommunikation som hjälper oss att dra åt rätt håll.
Social färdighet
Nästan alla arbeten kräver någon form av samarbete – och dessutom visar amerikansk forskning att arbeten som kräver social färdighet har haft bättre löneutveckling.
Att lära känna och förstå andra kommer att bli viktigare än någonsin om stora språkmodeller och annan AI blir en vanligare och större del av våra yrkesliv.
Ledarskap och omdöme
Om AI tar över uppgifter lär det främst vara det rutinmässiga och kvantifierbara som ryker. Den som förlitat sig på stora språkmodeller för att få hjälp med strategiarbetet har säkerligen sett att den lämnar mer att önska.
Därför kommer ledarskapsförmåga och ett gott omdöme att vara en stor konkurrensfördel i en framtid där AI kan göra de enkla jobben på kontoret.
Läs mer:
Nvidias vd lugnar: AI hotar inte ditt jobb
Chefskap
Den som utvecklat chefskompetens har sannolikt mycket lättare att hitta jobb framöver. Om AI får verksamheter att växa i omfattning kommer det troligen att behövas chefer som håller ihop avdelningarna.
AI-implementering
Sist men inte minst. Börja jobba med AI-lösningar innan AI-lösningarna börjar jobba istället för dig. Hur ska AI implementeras i din bransch?
Gör research och ta reda på hur du kan bli personen som driver AI-utveckling på ditt företag eller i din avdelning.
If you can’t beat them? Join them!