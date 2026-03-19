BlackRocks vd varnar: AI en kris för unga

BlackRocks vd Larry Fink slår larm om att årets universitetsavgångar kan möta en arbetsmarknad som är hårdare än på länge.

Vid BlackRocks Infrastructure Summit 2026 varnade han för att arbetslösheten bland nyutexaminerade kan nå de högsta nivåerna på flera år, även utan en recession.

”Med tanke på den hastighet med vilken AI förändras anpassar vi inte vårt samhälle tillräckligt snabbt. Efter andra världskriget var vägen till ett tjänstemannajobb en högskoleutbildning, och AI kommer att störa många av den typen av jobb.” sa Fink enligt Fortune.

Färre jobb för nyutexaminerade

Statistiken ger stöd åt varningen.

Arbetslösheten bland nyutexaminerade amerikaner i åldern 22–27 år ligger på 5,6 procent. Det enligt Federal Reserve Bank of New York, en nivå som inte setts sedan 2013 om man bortser från pandemin.

Jobbannonser på plattformen Handshake, som riktar sig till studenter och nyutexaminerade, minskade med över 16 procent mellan augusti 2024 och augusti 2025, samtidigt som antalet ansökningar per tjänst ökade med 26 procent.

Även inom tekniksektorn syns en tydlig nedgång. Nyexaminerade stod för 15 procent av nyanställningarna hos de största techbolagen före pandemin, i dag är andelen nere på 7 procent, enligt riskkapitalbolaget SignalFire.