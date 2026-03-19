Nyutexaminerade riskerar den högsta arbetslösheten på flera år, även utan lågkonjunktur. Samtidigt växer efterfrågan på hantverkare och yrkesarbetare explosionsartat.
BlackRocks vd varnar: AI en kris för unga
BlackRocks vd Larry Fink slår larm om att årets universitetsavgångar kan möta en arbetsmarknad som är hårdare än på länge.
Vid BlackRocks Infrastructure Summit 2026 varnade han för att arbetslösheten bland nyutexaminerade kan nå de högsta nivåerna på flera år, även utan en recession.
”Med tanke på den hastighet med vilken AI förändras anpassar vi inte vårt samhälle tillräckligt snabbt. Efter andra världskriget var vägen till ett tjänstemannajobb en högskoleutbildning, och AI kommer att störa många av den typen av jobb.” sa Fink enligt Fortune.
Färre jobb för nyutexaminerade
Statistiken ger stöd åt varningen.
Arbetslösheten bland nyutexaminerade amerikaner i åldern 22–27 år ligger på 5,6 procent. Det enligt Federal Reserve Bank of New York, en nivå som inte setts sedan 2013 om man bortser från pandemin.
Jobbannonser på plattformen Handshake, som riktar sig till studenter och nyutexaminerade, minskade med över 16 procent mellan augusti 2024 och augusti 2025, samtidigt som antalet ansökningar per tjänst ökade med 26 procent.
Även inom tekniksektorn syns en tydlig nedgång. Nyexaminerade stod för 15 procent av nyanställningarna hos de största techbolagen före pandemin, i dag är andelen nere på 7 procent, enligt riskkapitalbolaget SignalFire.
Trenden syns i Sverige
Mönstret är inte begränsat till USA. Andelen nyexaminerade programmerare från Yrkeshögskolan som får jobb har rasat från 90 till 69 procent på tre år, enligt SCB-statistik.
Myndigheten för yrkeshögskolan pekar på AI som en bidragande orsak och planerar att skära ned antalet utbildningsplatser i programmering.
Samtidigt visar en undersökning från Federal Reserve Bank of New York att andelen tjänsteföretag i New York-regionen som omskolar anställda på grund av AI har ökat från 24 till 35 procent på ett år.
Bara en procent av företagen har hittills genomfört AI-relaterade uppsägningar, men 13 procent planerar nedskärningar under det kommande halvåret.
Hantverkare efterfrågas
Trots den dystra bilden för tjänstemannajobb ser Fink en ljuspunkt i yrkesarbetarnas värld.
Utbyggnaden av AI-infrastruktur som datacenter driver en kraftigt ökad efterfrågan på elektriker, VVS-tekniker, rörmokare och järnarbetare, yrkesgrupper där utbudet redan är otillräckligt.
BlackRock meddelade i förra veckan att man investerar 100 miljoner dollar i utbildningsprogram för yrkesarbetare, med målet att nå 50 000 arbetare under de kommande fem åren.
Fink betonade dock att en universitetsexamen inte har blivit värdelös. men att den inte längre är den enda vägen framåt.
”Nyckeln i livet för alla är att hitta sitt syfte. För vissa kommer det syftet att vara en fyraårig eller avancerad examen – men det kommer inte att vara vägen för alla”, säger Fink.