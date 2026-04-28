AI-vågen oroar studenter – är det berättigat?

Studenten Josephine Timperman vid Miami University i Ohio är ett av många exempel bytte nyligen huvudämne från affärsanalys till marknadsföring, ett medvetet drag för att skydda sin framtida karriär mot AI.

”Du vill inte bara kunna koda. Du vill kunna föra ett samtal, skapa relationer och tänka kritiskt, för det är det som AI inte kan ersätta”, säger hon till Fortune.

Skiftet speglar en bredare oro. Enligt en enkät från Harvard Kennedy School uppger hela 70 procent av amerikanska collegestudenter att de ser AI som ett hot mot sina jobbmöjligheter.

Trendar mot mer handfasta jobb

Trenden mot mer ”mänskliga” yrken syns också i rörligheten mot hantverksyrken.

I Storbritannien ökade rekryteringen av unga i byggbranschen med 16,8 procent under året fram till januari 2026, enligt The Conversation, ett fenomen som vissa kallar för ” the toolbelt generation”, verkytsbältesgenerationen.

Samtidigt visar en analys från AI-företaget Anthropic att kontorsjobb är de mest exponerade.

Upp till 90 procent av arbetsuppgifterna inom kontorsadministration bedöms i teorin kunna automatiseras. Mjukvaruutveckling är ett annat utsatt område, där tre fjärdedelar av arbetsuppgifterna kan påverkas. Fysiska yrken som byggnation, transport och vård klarar sig betydligt bättre.