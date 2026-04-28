Ungdomar runt om i världen funderar om sina karriärval när artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden i grunden. Oron är stor, men arbetsmarknadsdata ger en mer nyanserad bild.
AI-vågen oroar studenter – är det berättigat?
Studenten Josephine Timperman vid Miami University i Ohio är ett av många exempel bytte nyligen huvudämne från affärsanalys till marknadsföring, ett medvetet drag för att skydda sin framtida karriär mot AI.
”Du vill inte bara kunna koda. Du vill kunna föra ett samtal, skapa relationer och tänka kritiskt, för det är det som AI inte kan ersätta”, säger hon till Fortune.
Skiftet speglar en bredare oro. Enligt en enkät från Harvard Kennedy School uppger hela 70 procent av amerikanska collegestudenter att de ser AI som ett hot mot sina jobbmöjligheter.
Trendar mot mer handfasta jobb
Trenden mot mer ”mänskliga” yrken syns också i rörligheten mot hantverksyrken.
I Storbritannien ökade rekryteringen av unga i byggbranschen med 16,8 procent under året fram till januari 2026, enligt The Conversation, ett fenomen som vissa kallar för ” the toolbelt generation”, verkytsbältesgenerationen.
Samtidigt visar en analys från AI-företaget Anthropic att kontorsjobb är de mest exponerade.
Upp till 90 procent av arbetsuppgifterna inom kontorsadministration bedöms i teorin kunna automatiseras. Mjukvaruutveckling är ett annat utsatt område, där tre fjärdedelar av arbetsuppgifterna kan påverkas. Fysiska yrken som byggnation, transport och vård klarar sig betydligt bättre.
Trenden kan vända
Men trots den utbredda oron håller arbetsmarknaden. I USA lade arbetsgivare förra månaden till 178 000 nya jobb och arbetslösheten sjönk till 4,3 procent.
En rapport från branschorganisationen NACE visar dessutom att arbetsgivare planerar att öka rekryteringen av 2026 års studenter med 5,6 procent – och att många av de branscher som anses mest AI-sårbara faktiskt leder den ökningen.
Salesforces vd Marc Benioff är ett av de mer högljudda rösterna mot undergångsstämningen. I ett inlägg på X meddelade han att bolaget anställer 1 000 nyexaminerade och praktikanter för att bygga ut sina AI-plattformar. ”Ni hade rätt att de sa att AI skulle döda ingångsjobb. Dessa studenter bygger det”, skrev han, enligt Fortune.
Ekonomer vid Yale Budget Lab landar i en liknande slutsats: AI fungerar i första hand som ett produktivitetsverktyg snarare än en ren ersättare för människor.
Jobben förändras, men försvinner inte nödvändigtvis.