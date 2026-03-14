Ny rapport: AI hotar kontorsjobben – men rörmokaren kan sova lugnt

De mest utsatta yrkena

Bland de yrken som enligt analysen påverkas mest finns flera klassiska tjänstemannayrken:

Kundtjänstmedarbetare

Registreringsassistenter (dataregistrering)

Medicinska journaladministratörer

Marknadsanalytiker

Säljrepresentanter

Finansanalytiker

Mjukvarutestare (kvalitetssäkring)

Informationssäkerhetsanalytiker

IT-supporttekniker

Gemensamt för dem är att arbetet till stor del sker framför en skärm och bygger på strukturerad information.

Det är också därför kontorsadministration sticker ut i analysen. Upp till 90 procent av arbetsuppgifterna inom denna kategori bedöms i teorin kunna automatiseras med AI.

Programmering är ett av de yrken där AI redan påverkar arbetsuppgifterna mest. Foto: Pixabay

Fysiska jobb klarar sig bättre

Betydligt tryggare ser det ut för yrken som kräver fysisk närvaro eller manuella färdigheter.

Här återfinns exempelvis:

Installation och reparation

Byggarbete

Jordbruk

Transport

Produktion

Vakt- och säkerhetsyrken

Restaurang och servering

Park- och fastighetsskötsel

Personlig omsorg

Vårdpersonal

Kort sagt: det som kräver händer, kropp och verklig värld är fortfarande svårt att automatisera.

Att reparera en värmepump i januari i Sundsvall är fortfarande en betydligt svårare uppgift för en algoritm än att skriva en rapport.

Ingen massarbetslöshet – än

Det kanske mest intressanta i studien är dock en annan slutsats.

Trots att många yrken är kraftigt exponerade för AI finns det ännu inga tydliga tecken på att arbetslösheten ökat bland dessa grupper sedan AI-boomen började runt 2022.

Ekonomer vid Yale Budget Lab, som analyserat samma data, menar att AI i första hand fungerar som ett produktivitetsverktyg snarare än en ren ersättare för människor.

Även analyser i Forbes pekar på samma sak: tekniken förändrar arbetsuppgifter snabbare än den eliminerar hela yrken.

Med andra ord: AI ersätter inte alltid människor – den gör dem snabbare.

Den som lär sig använda AI kan få ett tydligt försprång på arbetsmarknaden. Foto: Pixabay

Den verkliga förändringen

Den stora förändringen handlar därför inte om vilka jobb som försvinner, utan om hur jobben förändras.

Den som använder AI kommer sannolikt att ersätta den som inte gör det.

Det är ungefär samma princip som när Excel slog igenom på 1990-talet. Revisorer försvann inte – men de som fortfarande räknade på papper fick det betydligt svårare.

AI verkar vara nästa kapitel i samma historia.

Den här gången bara lite snabbare.