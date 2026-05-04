Så lyckas du på arbetsintervjun som ung

Många jobbsökande, särskilt unga, är dåligt förberedda eller uppträder oprofessionellt på intervjuer.

De klär sig fel, undviker ögonkontakt eller ställer frågor som ett snabbt besök på företagets hemsida hade besvarat. Det vittnar rekryterare om, enligt CNN.

Improvisera inte

Enligt karriärrådgivaren Stacie Haller på ResumeBuilder gör många misstaget att tro att de kan improvisera sig igenom en intervju.

I stället bör man undersöka företaget noggrant, skriva ned svar på troliga frågor med hjälp av den så kallade STAR-metoden, översatt som situation, uppgift, handling och resultat, och förbereda egna frågor som visar nyfikenhet och engagemang.

Det lönar sig också att göra research på de som ska intervjua dig. Har du deras namn kan du söka upp dem och hitta gemensamma nämnare, det kan ge samtalet en mer personlig ton och visa att du gjort din hemläxa.

Frågorna man väljer att ställa är minst lika viktiga som svaren man ger, påpekar experterna.

Frågor om lön och semesterdagar bör sparas till slutet av intervjun och formuleras varsamt. ”Kan du berätta om företagets förmånspaket?” låter bättre än ”hur många dagars semester får man?”.