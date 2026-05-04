Ögonkontakt, förberedelser och rätt inställning kan vara avgörande för om du får drömjobbet. Samtidigt börjar allt fler arbetsgivare ställa frågan: kan du arbeta med AI?
Så lyckas du på arbetsintervjun som ung
Många jobbsökande, särskilt unga, är dåligt förberedda eller uppträder oprofessionellt på intervjuer.
De klär sig fel, undviker ögonkontakt eller ställer frågor som ett snabbt besök på företagets hemsida hade besvarat. Det vittnar rekryterare om, enligt CNN.
Improvisera inte
Enligt karriärrådgivaren Stacie Haller på ResumeBuilder gör många misstaget att tro att de kan improvisera sig igenom en intervju.
I stället bör man undersöka företaget noggrant, skriva ned svar på troliga frågor med hjälp av den så kallade STAR-metoden, översatt som situation, uppgift, handling och resultat, och förbereda egna frågor som visar nyfikenhet och engagemang.
Det lönar sig också att göra research på de som ska intervjua dig. Har du deras namn kan du söka upp dem och hitta gemensamma nämnare, det kan ge samtalet en mer personlig ton och visa att du gjort din hemläxa.
Frågorna man väljer att ställa är minst lika viktiga som svaren man ger, påpekar experterna.
Frågor om lön och semesterdagar bör sparas till slutet av intervjun och formuleras varsamt. ”Kan du berätta om företagets förmånspaket?” låter bättre än ”hur många dagars semester får man?”.
Inte hela världen att tappa tråden
Stresshanteringsexperten Sharon Grossman betonar för Business Insider att en intervju inte behöver vara perfekt. Om man tappar tråden eller säger något oplanerat kan man helt enkelt be om att få börja om.
”Du kan säga något i stil med ’Ursäkta, kan jag börja om? Jag var riktigt nervös och det jag just sa representerar inte riktigt vad jag vill säga'”, säger Grossman.
Att ställa egna frågor till intervjuaren är också ett sätt att återta kontrollen och signalera ambition. Och den som går in med inställningen att det alltid finns fler möjligheter ger ofta ett lugnare och mer positivt intryck.
AI-kompetens allt viktigare
En ny dimension har också tillkommit på arbetsmarknaden. Frågan ”kan du arbeta med AI?” har blivit allt vanligare under jobbintervjuer, rapporterar Wall Street Journal.
I techbranschen efterfrågar nästan ett av fyra utannonserade jobb i USA specifikt AI-kompetens, men trenden sprider sig nu till investeringsfirmor, banker och konsultbolag.
”De letar efter personer som har erfarenhet eller kunskap om att integrera AI i jobb som redan finns”, säger Thomas Vick på konsultfirman Robert Half till WSJ.
Efter intervjun rekommenderar CNN:s experter också att man skickar ett tackmejl inom 24 timmar, inte bara som en artighetsgäst utan också som en indirekt påminnelse om varför man är rätt person för jobbet.