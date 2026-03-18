Nyutexaminerade riskerar att slås ut från arbetsmarknaden i takt med att AI-agenter tar över uppgifter som tidigare utfördes av juniora medarbetare.
AI kan utlösa massarbetslöshet bland unga
Det varnar Bill McDermott, vd för det amerikanska mjukvarujätten ServiceNow, i en intervju med CNBC.
McDermott pekar på att arbetslösheten bland unga som nyligen lämnat universitetet i USA i dag ligger på omkring 9 procent. Men att den siffran snabbt kan stiga till över 30 procent inom de närmaste åren.
Bakgrunden är den snabba utbyggnaden av digitala AI-agenter i näringslivet. Enligt McDermotts prognos kommer omkring tre miljarder icke-mänskliga, digitala agenter att finnas i företag världen över redan 2030-
”Det som händer nu, för de icke-differentierande rollerna, är att så mycket av arbetet kommer att utföras av agenter. Så det kommer att bli utmanande för unga att skilja sig från mängden i en företagsmiljö”, säger ServiceNow-chefen till CNBC.
Svårt för nyutexaminerade att få jobb
Statistiken ger stöd åt varningen.
Omkring 5,6 procent av nyutexaminerade amerikaner mellan 22 och 27 år är arbetslösa, jämfört med 4,2 procent i befolkningen i stort, enligt Federal Reserve Bank of New York.
Sedan ChatGPT lanserades 2022 har jobbannonser i USA minskat med nästan 32 procent, enligt en analys av Federal Reserve-data, skriver Fortune. Dessutom förlorade den amerikanska ekonomin oväntat 92 000 jobb i februari 2026.
Även inom tekniksektorn, som traditionellt har sugit upp unga talanger, syns en markant nedgång. Nyexaminerade stod för 15 procent av nyanställningarna hos de största techbolagen före pandemin, i dag är den andelen nere på 7 procent, enligt riskkapitalbolaget SignalFire.
Trenden syns även i Sverige
Det amerikanska mönstret återspeglas på den svenska arbetsmarknaden.
Andelen nyexaminerade programmerare från Yrkeshögskolan som får jobb har rasat från 90 till 69 procent på tre år, enligt SCB-statistik.
Myndigheten för yrkeshögskolan pekar på AI som en av orsakerna och planerar att minska antalet utbildningsplatser i programmering.
Omskolning kan vara vägen framåt
Samtidigt visar en undersökning från Federal Reserve Bank of New York att 35 procent av tjänsteföretagen i New York-regionen omskolar sina anställda på grund av AI, en ökning från 24 procent året innan.
Bara en procent av företagen har hittills genomfört AI-relaterade uppsägningar, men 13 procent planerar nedskärningar under det kommande halvåret.
Forskare vid Harvard Kennedy School har funnit att omskolning kan ge positiva effekter, men att de som siktar på yrken med hög AI-exponering i genomsnitt tjänar 29 procent mindre än de som väljer yrken med lägre automatiseringsrisk.