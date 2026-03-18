AI kan utlösa massarbetslöshet bland unga

Det varnar Bill McDermott, vd för det amerikanska mjukvarujätten ServiceNow, i en intervju med CNBC.

McDermott pekar på att arbetslösheten bland unga som nyligen lämnat universitetet i USA i dag ligger på omkring 9 procent. Men att den siffran snabbt kan stiga till över 30 procent inom de närmaste åren.

Bakgrunden är den snabba utbyggnaden av digitala AI-agenter i näringslivet. Enligt McDermotts prognos kommer omkring tre miljarder icke-mänskliga, digitala agenter att finnas i företag världen över redan 2030-

”Det som händer nu, för de icke-differentierande rollerna, är att så mycket av arbetet kommer att utföras av agenter. Så det kommer att bli utmanande för unga att skilja sig från mängden i en företagsmiljö”, säger ServiceNow-chefen till CNBC.

Svårt för nyutexaminerade att få jobb

Statistiken ger stöd åt varningen.

Omkring 5,6 procent av nyutexaminerade amerikaner mellan 22 och 27 år är arbetslösa, jämfört med 4,2 procent i befolkningen i stort, enligt Federal Reserve Bank of New York.

Sedan ChatGPT lanserades 2022 har jobbannonser i USA minskat med nästan 32 procent, enligt en analys av Federal Reserve-data, skriver Fortune. Dessutom förlorade den amerikanska ekonomin oväntat 92 000 jobb i februari 2026.

Även inom tekniksektorn, som traditionellt har sugit upp unga talanger, syns en markant nedgång. Nyexaminerade stod för 15 procent av nyanställningarna hos de största techbolagen före pandemin, i dag är den andelen nere på 7 procent, enligt riskkapitalbolaget SignalFire.