93-åring jobbar kvar på McDonalds: "Människor är djur"

Japanskan Honda Tamiko, 93, arbetar fortfarande som städare på en McDonald’s-restaurang i Kumamoto.

Hon är ett extremt exempel – men långt ifrån ensam – i ett Japan där allt fler äldre stannar kvar i arbetslivet.

Utvecklingen speglar en bred trend i både Japan och Sydkorea, två av världens snabbast åldrande befolkningar.

Vill hålla sig aktiv

I dag arbetar över en fjärdedel av japaner över 65 år, medan andelen i Sydkorea närmar sig 40 procent – de högsta nivåerna inom OECD.

För Honda Tamiko är det inte någon ekonomisk brist som leder till arbetet. Hon tycker helt enkelt om att hålla sig aktiv.

”Människor är djur, trots allt. Vi måste hålla oss i rörelse så mycket vi kan”, säger hon.

Forskning visar att äldre som fortsätter arbeta ofta håller sig friskare och mer mentalt aktiva. Arbete kan också minska social isolering, ett växande problem i snabbt åldrande samhällen.