När är det dags att gå i pension? Aldrig, enligt en äldre kvinna i Japan. Hon är inte ensam om att jobba längre.
93-åring jobbar kvar på McDonalds: "Människor är djur"
Japanskan Honda Tamiko, 93, arbetar fortfarande som städare på en McDonald’s-restaurang i Kumamoto.
Hon är ett extremt exempel – men långt ifrån ensam – i ett Japan där allt fler äldre stannar kvar i arbetslivet.
Utvecklingen speglar en bred trend i både Japan och Sydkorea, två av världens snabbast åldrande befolkningar.
Vill hålla sig aktiv
I dag arbetar över en fjärdedel av japaner över 65 år, medan andelen i Sydkorea närmar sig 40 procent – de högsta nivåerna inom OECD.
För Honda Tamiko är det inte någon ekonomisk brist som leder till arbetet. Hon tycker helt enkelt om att hålla sig aktiv.
”Människor är djur, trots allt. Vi måste hålla oss i rörelse så mycket vi kan”, säger hon.
Forskning visar att äldre som fortsätter arbeta ofta håller sig friskare och mer mentalt aktiva. Arbete kan också minska social isolering, ett växande problem i snabbt åldrande samhällen.
Vill dryga ut pensionen
Men för många handlar det om just ekonomi. Pensionssystemen, särskilt i Sydkorea, ger ofta otillräcklig ersättning.
En stor andel äldre lever på inkomster långt under medianen, vilket tvingar dem att fortsätta arbeta. Samtidigt pressar arbetsgivare ofta ut anställda tidigt genom fasta pensionsåldrar.
Företag försöker i viss mån anpassa sig. I Japan har större bolag börjat erbjuda rådgivning för senare karriärsteg och justera arbetsuppgifter för äldre anställda.
Bristen på yngre arbetskraft gör att arbetsgivare i ökande grad behöver behålla erfaren personal.
Trots detta möter äldre arbetstagare betydande hinder. Lönesystem baserade på senioritet gör det dyrt att behålla äldre på heltid.
Tufft för äldre
Det leder ofta till att de återanställs på tillfälliga kontrakt med lägre lön och status. Åldersdiskriminering vid nyanställningar är också utbredd, särskilt i Sydkorea, skriver Human Rights Watch.
Resultatet blir en tydlig obalans. Många äldre med kvalificerad bakgrund tvingas ta enklare jobb inom städning, omsorg eller säkerhet.
Deras kompetens tas inte tillvara, samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter rätt typer av färdigheter, menar experter.
Regeringar försöker mildra problemen genom olika program. I Sydkorea finansieras över en miljon deltidsjobb för äldre, medan Japan driver ett omfattande nätverk som matchar seniorer med enklare arbetsuppgifter.
