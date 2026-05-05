Jobben är inte hotade av AI enligt bankjätten

I rapporten menar banken att oron för en ”Harmageddon-berättelse” inte stämmer med vare sig ekonomisk teori eller tillgängliga data.

Med stöd av 85 års arbetsmarknadsstatistik slår banken fast att 60 procent av dagens jobb i USA inte existerade 1940.

Yrken som dataforskare, sociala medier-specialister och molnutvecklare var i det närmaste okända för 20 år sedan. Jordbruket, som i början av 1900-talet sysselsatte fyra av tio amerikaner, står i dag för bara en procent av sysselsättningen, ändå skapade ekonomin nya jobb i takt med att de gamla försvann.

AI sprider sig över världen

BofA tonar dock inte ned AI:s räckvidd. Globalt är runt 840 miljoner jobb, var fjärde – exponerade för generativ AI, med ännu högre andelar i höginkomstländer.

Yngre, kvinnor och högutbildade löper störst risk, eftersom de ofta återfinns i tjänstemannajobb som AI lättast kan automatisera.

Men banken drar en skarp gräns mellan exponering och eliminering.

Enligt ILO-data som BofA citerar befinner sig 13 procent av de globala jobben i kategorin ”förstärkning”, där AI hjälper snarare än ersätter, medan bara 2,3 procent har ett genuint automatiseringshot mot sig. BofA:s slutsats: AI förstärker arbetsrutinerna snarare än tar över dem.