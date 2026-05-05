Bank of America (BofA) avfärdar i en ny rapport oron för att artificiell intelligens ska utplåna jobben.
Jobben är inte hotade av AI enligt bankjätten
I rapporten menar banken att oron för en ”Harmageddon-berättelse” inte stämmer med vare sig ekonomisk teori eller tillgängliga data.
Med stöd av 85 års arbetsmarknadsstatistik slår banken fast att 60 procent av dagens jobb i USA inte existerade 1940.
Yrken som dataforskare, sociala medier-specialister och molnutvecklare var i det närmaste okända för 20 år sedan. Jordbruket, som i början av 1900-talet sysselsatte fyra av tio amerikaner, står i dag för bara en procent av sysselsättningen, ändå skapade ekonomin nya jobb i takt med att de gamla försvann.
AI sprider sig över världen
BofA tonar dock inte ned AI:s räckvidd. Globalt är runt 840 miljoner jobb, var fjärde – exponerade för generativ AI, med ännu högre andelar i höginkomstländer.
Yngre, kvinnor och högutbildade löper störst risk, eftersom de ofta återfinns i tjänstemannajobb som AI lättast kan automatisera.
Men banken drar en skarp gräns mellan exponering och eliminering.
Enligt ILO-data som BofA citerar befinner sig 13 procent av de globala jobben i kategorin ”förstärkning”, där AI hjälper snarare än ersätter, medan bara 2,3 procent har ett genuint automatiseringshot mot sig. BofA:s slutsats: AI förstärker arbetsrutinerna snarare än tar över dem.
Liknar tidigare teknikskiften
Rapporten lyfter bankomaten som ett klassiskt exempel.
När uttagsautomater spreds under 1970- och 80-talen väntade sig många att banktjänstemännen skulle bli överflödiga, i stället sjönk driftskostnaderna, bankerna öppnade fler kontor och fler tjänstemän anställdes, skriver Fortune.
Alla är inte lika optimistiska
Samtidigt varnar ekonomer för att bilden inte är entydig.
Nobelpristagaren Daron Acemoglu understryker att produktivitetsvinster från AI riskerar att tillfalla kapitalägare snarare än arbetstagare om det inte skapas nya, arbetsintensiva, yrken.
Och tidiga data från Dallas Fed visar att AI-exponerade branscher höjer lönerna för erfarna medarbetare, samtidigt som nyanställningen av juniora krafter minskar.