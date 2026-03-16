Rapport hyllar unga – men forskningen pekar åt helt annat håll

Många av dagens mest kända företag startades av unga grundare. Ingvar Kamprad var 17 när han drog i gång Ikea.

Daniel Ek och Sebastian Siemiatkowski var 23 när de lanserade Spotify respektive Klarna. Samma mönster syns internationellt: grundarna bakom Microsoft, Apple, Google och Meta var i genomsnitt 25 år när de tog sina första steg mot global dominans.

Det är kanske inte så konstigt. Unga har ofta mer tid, högre riskbenägenhet och färre familjeåtaganden. Faktorer som gör det lättare att bygga företag från grunden.

Men innovation är inte en ålder – och forskningen visar varför

Samtidigt visar forskning inom psykologi och neurovetenskap att kognitiva förmågor förändras över livet. Yngre personer bearbetar information snabbare, men äldre har större erfarenhetsbank, bättre omdöme och högre förmåga att se mönster.

Det innebär att äldre entreprenörer ofta är starka i komplex problemlösning, strategiska beslut och långsiktigt byggande.

Trots det möter de oftare hinder: svårare att få riskkapital, fördomar om minskad kreativitet och antaganden om att de inte ”orkar” driva bolag. Det är ålderism, inte brist på förmåga.

Techbranschen där många unga entreprenörer startat sina framgångsrika företag präglas, enligt Realtid, i stor utsträckning av ålderism där många anses vara för gamla redan innan de fyller 40.