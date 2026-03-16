Unga entreprenörer ligger bakom många av dagens snabbväxande företag. Men en ny rapport om ungas innovationskraft riskerar att förstärka en förenklad bild av vem som kan skapa banbrytande idéer. Forskning visar att kreativitet och problemlösning utvecklas över livet och att äldre entreprenörer ofta lyckas minst lika bra.
Rapport hyllar unga – men forskningen pekar åt helt annat håll
Många av dagens mest kända företag startades av unga grundare. Ingvar Kamprad var 17 när han drog i gång Ikea.
Daniel Ek och Sebastian Siemiatkowski var 23 när de lanserade Spotify respektive Klarna. Samma mönster syns internationellt: grundarna bakom Microsoft, Apple, Google och Meta var i genomsnitt 25 år när de tog sina första steg mot global dominans.
Det är kanske inte så konstigt. Unga har ofta mer tid, högre riskbenägenhet och färre familjeåtaganden. Faktorer som gör det lättare att bygga företag från grunden.
Läs också:
Tech tappar unga kvinnor för att branschen gör sig själv obegriplig – Realtid
Men innovation är inte en ålder – och forskningen visar varför
Samtidigt visar forskning inom psykologi och neurovetenskap att kognitiva förmågor förändras över livet. Yngre personer bearbetar information snabbare, men äldre har större erfarenhetsbank, bättre omdöme och högre förmåga att se mönster.
Det innebär att äldre entreprenörer ofta är starka i komplex problemlösning, strategiska beslut och långsiktigt byggande.
Trots det möter de oftare hinder: svårare att få riskkapital, fördomar om minskad kreativitet och antaganden om att de inte ”orkar” driva bolag. Det är ålderism, inte brist på förmåga.
Techbranschen där många unga entreprenörer startat sina framgångsrika företag präglas, enligt Realtid, i stor utsträckning av ålderism där många anses vara för gamla redan innan de fyller 40.
Rapporten är ett viktigt bidrag till diskussionen om innovation
Svenskt Näringslivs rapport Unga entreprenörer. Varför de är så viktiga och varför de lyckas så bra lyfter något viktigt: Sverige behöver ungas nytänkande, energi och innovationskraft.
Rapporten lutar sig mot en omfattande forskningsbas, från neurovetenskap och entreprenörskapsforskning till klassiska ekonomiska teorier.
Det gör den till ett viktigt bidrag i diskussionen om innovation, även om perspektivet på ålder behöver breddas.
Men en av de mest omfattande studierna på området ”Age and High-Growth Entrepreneurship”, som också nämns i rapporten, visar att entreprenörer i 40–50‑årsåldern i genomsnitt har större sannolikhet att bygga snabbväxande företag än mycket unga grundare.
Läs mer:
Unga blir entreprenörer – utan att starta företag – Realtid
Historien visar att innovation sker i alla åldrar
Flera av världens mest framgångsrika företag skapades av personer som var långt ifrån unga när de slog igenom.
Ray Kroc byggde McDonald’s vid 52, Harland ”Colonel” Sanders grundade KFC vid 62, Vera Wang började som designer vid 40 och vår egen Christer Fuglesang började som entreprenör inom rymdteknik efter 50.
Innovation är inte reserverad för en viss ålder. Den uppstår när människor får möjlighet att utveckla sina idéer.
En åldrande befolkning kräver ett bredare innovationsperspektiv
Samtidigt som unga driver mycket av dagens teknikutveckling blir befolkningen äldre. Det innebär att antalet personer i den ålder då entreprenörskap traditionellt är vanligast minskar.
Om Sverige ska behålla sin innovationskraft räcker det inte att enbart satsa på unga. Det krävs ett system som öppnar dörrar för entreprenörer i alla åldrar.
Ett system som tar tillvara både snabbheten hos yngre och erfarenheten hos äldre.
Innovation är inte en generation. Det är en samhällsresurs och den växer när fler får plats.
Läs även:
Ålderism – välj rätt mental inställning – Dagens PS