AI kan frigöra 140 miljarder i offentlig sektor

Här kan AI göra störst nytta

Enligt Ashouri finns flera områden där AI snabbt kan skapa värde. Ett exempel är handläggningstider. Under 2023 tog det i genomsnitt 495 dagar att få ett beslut om medborgarskap.

”AI kan hjälpa till att analysera ärenden och prioritera arbetet. Det kan korta handläggningstider och förbättra servicen till medborgarna.”

Ett annat område är upphandling och avtalsuppföljning.

”Avtalsuppföljningar är ett typiskt område där AI kan analysera stora mängder data mycket snabbare än människor. Med 1 000 miljarder i årlig upphandling finns det enormt mycket att vinna på att följa upp avtalen bättre och det är just där AI kan göra skillnad”, säger Morteza

Oron för att jobb ska försvinna

AI väcker samtidigt frågor om arbetsmarknaden. Studier pekar på att upp till 49 procent av arbetsuppgifter i vissa yrken kan automatiseras.

Ashouri menar dock att automatisering inte nödvändigtvis innebär att människor förlorar sina jobb, särskilt inte i offentlig sektor.

”Det finns viss risk för de jobb som är enkla att automatisera. Samtidigt kan AI ta bort mycket tidskrävande administration, till exempel schemaläggning inom vården”, säger han.

Då kan mer tid läggas på vård och på patienterna, i stället för administrativa uppgifter.

Läs också en tidigare artikel där Realtid rapporterade om hur AI förändrar vården genom att upptäcka dolda sjukdomar i tid.

Mindre AI-system kan bli nästa steg

Något som tidigare varit en utmaning är att stora amerikanska system implementeras direkt på den svenska marknaden utan att anpassas till svenska förhållanden. Men nu sker en teknisk utveckling mot mindre och mer specialiserade AI-modeller.

”I stället för stora generella system ser vi en trend mot mindre modeller som används i ett specifikt sammanhang. Det är också en fråga om integritet och kontroll över data.”

Börja med ett konkret problem

Enligt Ashouri är den viktigaste lärdomen att inte börja med tekniken.

”Organisationer behöver först identifiera ett problem som de vill lösa. Därefter kan AI bli ett verktyg.”

Se gärna avsnittet på Dagens PS där DNB Carnegies chefsekonom Ulf Andersson intervjuas och bland annat pratar AI.