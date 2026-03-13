Det politiska trycket att införa AI i offentlig sektor ökar. Målet är att Sverige ska finnas bland topp tio i världen. Samtidigt bromsas utvecklingen av krav på ansvar, uppföljning och rättssäkerhet.
AI kan frigöra 140 miljarder i offentlig sektor
Den offentliga sektorn upphandlar omkring 1 000 miljarder kronor varje år, och kraven på kontroll och uppföljning har skärpts.
”Här kan AI bli ett viktigt verktyg som kan kan hjälpa offentlig sektor att förvalta skattemedel mer effektivt”, säger Morteza Ashouri som är Director och Business Leader Advisory på Azets Sverige, där han leder rådgivningen inom offentlig sektor med fokus på AI, digitalisering och verksamhetsutveckling.
Analyser från Digg och McKinsey visar att AI kan effektivisera offentlig sektor med omkring 140 miljarder kronor per år. Med det perspektivet i åtanke är det inte konstigt att regeringen vill att användningen av AI ska öka.
Ändå går utvecklingen långsamt.
Problemet är sällan tekniken
Trots AI-potentialen fastnar många organisationer i manuella processer och otydliga arbetssätt.
”Hindret är sällan ovilja att använda teknik. Det handlar oftare om osäkerhet kring ansvar, transparens och hur AI ska införas på ett rättssäkert sätt”, säger Morteza.
”Många gånger drivs projekt att implementera AI av enskilda eldsjälar”, fortsätter han. ”Det gör att det inte alltid förankras i organisationens större arbete.”
Här kan AI göra störst nytta
Enligt Ashouri finns flera områden där AI snabbt kan skapa värde. Ett exempel är handläggningstider. Under 2023 tog det i genomsnitt 495 dagar att få ett beslut om medborgarskap.
”AI kan hjälpa till att analysera ärenden och prioritera arbetet. Det kan korta handläggningstider och förbättra servicen till medborgarna.”
Ett annat område är upphandling och avtalsuppföljning.
”Avtalsuppföljningar är ett typiskt område där AI kan analysera stora mängder data mycket snabbare än människor. Med 1 000 miljarder i årlig upphandling finns det enormt mycket att vinna på att följa upp avtalen bättre och det är just där AI kan göra skillnad”, säger Morteza
Oron för att jobb ska försvinna
AI väcker samtidigt frågor om arbetsmarknaden. Studier pekar på att upp till 49 procent av arbetsuppgifter i vissa yrken kan automatiseras.
Ashouri menar dock att automatisering inte nödvändigtvis innebär att människor förlorar sina jobb, särskilt inte i offentlig sektor.
”Det finns viss risk för de jobb som är enkla att automatisera. Samtidigt kan AI ta bort mycket tidskrävande administration, till exempel schemaläggning inom vården”, säger han.
Då kan mer tid läggas på vård och på patienterna, i stället för administrativa uppgifter.
Mindre AI-system kan bli nästa steg
Något som tidigare varit en utmaning är att stora amerikanska system implementeras direkt på den svenska marknaden utan att anpassas till svenska förhållanden. Men nu sker en teknisk utveckling mot mindre och mer specialiserade AI-modeller.
”I stället för stora generella system ser vi en trend mot mindre modeller som används i ett specifikt sammanhang. Det är också en fråga om integritet och kontroll över data.”
Börja med ett konkret problem
Enligt Ashouri är den viktigaste lärdomen att inte börja med tekniken.
”Organisationer behöver först identifiera ett problem som de vill lösa. Därefter kan AI bli ett verktyg.”
