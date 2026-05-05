Folk vågar inte säga upp sig – kan bromsa tillväxten

Färre anställda väljer att säga upp sig från sina jobb, trots relativt låg arbetslöshet i både USA och Storbritannien.

Efter den så kallade stora uppsägningsvågen under pandemins efterdyningar har utvecklingen vänt tydligt nedåt.

I stället för rörlighet på arbetsmarknaden syns nu en mer försiktig hållning där många väljer att stanna kvar i sina nuvarande anställningar.

Osäkerheten blir större

Under 2021 nådde andelen som frivilligt lämnade sina jobb rekordnivåer.

Drivkrafterna var flera: stark efterfrågan på arbetskraft, förbättrade villkor och en ökad vilja att byta karriär efter pandemin. I dag är situationen en annan.

Andelen som säger upp sig har fallit till nivåer som ligger under snittet före pandemin, vilket signalerar minskad tilltro till arbetsmarknaden, skriver Financial Times.

Bakom utvecklingen finns en växande osäkerhet i omvärlden. Geopolitiska spänningar, handelskonflikter och oro kring den ekonomiska utvecklingen bidrar till att anställda blir mer riskaverta.