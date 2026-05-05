En osäker omvärld gör att anställda helst klamrar sig fast vid sina jobb, även om de inte trivs. Det kan skapa problem på sikt.
Folk vågar inte säga upp sig – kan bromsa tillväxten
Färre anställda väljer att säga upp sig från sina jobb, trots relativt låg arbetslöshet i både USA och Storbritannien.
Efter den så kallade stora uppsägningsvågen under pandemins efterdyningar har utvecklingen vänt tydligt nedåt.
I stället för rörlighet på arbetsmarknaden syns nu en mer försiktig hållning där många väljer att stanna kvar i sina nuvarande anställningar.
Osäkerheten blir större
Under 2021 nådde andelen som frivilligt lämnade sina jobb rekordnivåer.
Drivkrafterna var flera: stark efterfrågan på arbetskraft, förbättrade villkor och en ökad vilja att byta karriär efter pandemin. I dag är situationen en annan.
Andelen som säger upp sig har fallit till nivåer som ligger under snittet före pandemin, vilket signalerar minskad tilltro till arbetsmarknaden, skriver Financial Times.
Bakom utvecklingen finns en växande osäkerhet i omvärlden. Geopolitiska spänningar, handelskonflikter och oro kring den ekonomiska utvecklingen bidrar till att anställda blir mer riskaverta.
AI kan också påverka
Även den snabba teknikutvecklingen, inte minst inom artificiell intelligens, påverkar beteendet. Återkommande varningar om framtida jobbförluster kan ha en dämpande effekt på viljan att byta arbete.
Samtidigt pekar vissa indikatorer på att arbetsmarknaden inte är särskilt dynamisk. Antalet nyanställningar ökar inte markant och uppsägningar från arbetsgivare ligger kvar på relativt stabila nivåer.
Kombinationen tyder på en arbetsmarknad i balans, men utan tydlig tillväxt eller omställning.
Finns problem med låg rörlighet
Ekonomer framhåller att låg rörlighet kan få negativa konsekvenser för produktiviteten. När färre byter jobb minskar omfördelningen av arbetskraft från mindre effektiva företag till mer expansiva verksamheter.
Det riskerar att bromsa innovation och tillväxt på sikt.
Samtidigt finns tecken på att ny teknik kan bidra till produktivitetsökningar inom befintliga roller. I så fall sker förändringen mer gradvis än vad många tidigare prognoser antytt.
Snarare än en dramatisk omvandling av arbetsmarknaden tyder utvecklingen på en period av avvaktan.
