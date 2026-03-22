Prediktionsmarknad inför rätta – kan vara olagligt spel

Prediktionsmarknaden Kalshi har hamnat i en allt djupare juridisk kris.

Arizonas justitieminister Kris Mayes har väckt åtal mot bolaget för att ha drivit olaglig spelverksamhet utan licens och för att ha accepterat vad på delstatsval, rapporterar TechCrunch.

Åtalet, som lämnades in i Maricopa County-domstolen i tisdags, omfattar 20 åtalspunkter.

Olaglig spelverksamhet – inte prediktionsmarknad

Kalshi anklagas för att ha tagit emot insatser från invånare i Arizona på en rad händelser, inklusive presidentvalet 2028, guvernörsvalet i Arizona 2026 och delstatens sekreterarsval, något som är förbjudet enligt delstatens lagstiftning.

”Kalshi kanske kallar sig en ’prediktionsmarknad’, men i verkligheten driver de en olaglig spelverksamhet och tar emot vad på val i Arizona, vilket bryter mot delstatens lag”, sade Mayes i ett uttalande.

Det är första gången en delstat väcker brottsåtal mot bolaget, enligt AZ Mirror.

Åtalspunkterna är visserligen förseelser snarare än grova brott, men de markerar en tydlig upptrappning i konflikten mellan delstater och prediktionsindustrin.