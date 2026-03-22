Arizonas justitieminister har väckt åtal mot prediktionsmarknaden Kalshi för olaglig spelverksamhet. Det är första gången en delstat tar till brottsåtal mot bolaget.
Prediktionsmarknad inför rätta – kan vara olagligt spel
Prediktionsmarknaden Kalshi har hamnat i en allt djupare juridisk kris.
Arizonas justitieminister Kris Mayes har väckt åtal mot bolaget för att ha drivit olaglig spelverksamhet utan licens och för att ha accepterat vad på delstatsval, rapporterar TechCrunch.
Åtalet, som lämnades in i Maricopa County-domstolen i tisdags, omfattar 20 åtalspunkter.
Olaglig spelverksamhet – inte prediktionsmarknad
Kalshi anklagas för att ha tagit emot insatser från invånare i Arizona på en rad händelser, inklusive presidentvalet 2028, guvernörsvalet i Arizona 2026 och delstatens sekreterarsval, något som är förbjudet enligt delstatens lagstiftning.
”Kalshi kanske kallar sig en ’prediktionsmarknad’, men i verkligheten driver de en olaglig spelverksamhet och tar emot vad på val i Arizona, vilket bryter mot delstatens lag”, sade Mayes i ett uttalande.
Det är första gången en delstat väcker brottsåtal mot bolaget, enligt AZ Mirror.
Åtalspunkterna är visserligen förseelser snarare än grova brott, men de markerar en tydlig upptrappning i konflikten mellan delstater och prediktionsindustrin.
Stämningar i flera riktningar
Kalshi har svarat med att stämma Arizonas spelmyndighet i federal domstol, med argumentet att delstatens reglering inkräktar på den federala regeringens exklusiva befogenhet att reglera derivathandel.
Bolaget har nyligen lämnat in liknande stämningar mot Iowa och Utah.
Mayes menar att strategin handlar om att undvika ansvar.
”Kalshi har gjort det till en vana att stämma delstater i stället för att följa deras lagar”, sade hon.
Bolagets kommunikationschef Elisabeth Diana kallade åtalet för ”allvarligt bristfälligt” och hävdade att det utgör ett försök att kringgå den federala domstolsprocessen.
På federal nivå har ordföranden för råvaruhandelskommissionen CFTC, Michael Selig, signalerat stöd för prediktionsindustrin och anklagat delstatsregeringar för att undergräva myndighetens jurisdiktion.
Hot och kontroverser på Polymarket
Kalshis juridiska problem speglar en bredare debatt om prediktionsmarknadernas roll. Konkurrenten Polymarket, en av världens största plattformar i segmentet, har dragit till sig egna kontroverser.
Times of Israels militärkorrespondent Emanuel Fabian har beskrivit hur han utsattes för systematiska påtryckningar och dödshot från vadslagare som försökte få honom att ändra sin rapportering om en iransk robotattack den 10 mars.
Mer än 14 miljoner dollar hade satsats på det aktuella datumet, och Fabians rapportering avgjorde i praktiken utfallet.
En person hotade journalisten med hänvisning till hans hemadress och familjemedlemmar. Polymarket fördömde hoten och bannlyste de inblandade kontona.
Kasinoklimat i kryptohandeln
Parallellt med de juridiska striderna har prediktionsplattformarna blivit centrum för en ny trend: ultrakorta vad på kryptovalutor.
På Polymarket och Kalshi kan handlare numera satsa på om priset på bitcoin ska stiga eller falla inom fem eller femton minuter, med en daglig handelsvolym på omkring 70 miljoner dollar.
Utvecklingen har fått kritiker att likna handeln vid kasinospel. Branschexperter konstaterar att marknaden i allt högre grad domineras av professionella aktörer med överlägsen teknik, på bekostnad av småsparare som jagar snabba vinster.