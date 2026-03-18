Investmentbanken Citi pekar ut Swedbank som nästa nordiska storbank att kapa sin personalstyrka. Det framgår av en ny analys.
Efter Nordeas massvarsel – det kan vara nästa storbank på tur
Efter att Nordea (börskurs Nordea) gått ut med att det kan vara aktuellt med stora uppsägningar frågar sig många om det finns fler banker som har liknande tankar.
Citis bankanalytiker Shrey Srivastava bedömer att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha goda möjligheter att genomföra kostnadsneddragningar efter att den amerikanska NY DFS-utredningen avslutats, eftersom finansiell brottsbekämpning är ett område där manuella processer kan automatiseras, skriver Dagens industri.
Utredning pågår mot Swedbank
Penningtvättsutredningen mot Swedbank pågår alltjämt hos New Yorks finansmyndighet DFS.
Flera bedömare tror dock att den kommer att läggas ned utan åtgärd. Det efter att USA:s justitiedepartement tidigare i år avslutade sin utredning av banken.
Swedbanks vd Jens Henriksson har betonat att banken har en låg riskaptit inom området, samtidigt som man vill utnyttja ny teknik i kampen mot penningtvätt, enligt Finanswatch.
Citi tror inte heller att det är slut på omstruktureringsprogram i sektorn.
Analytikerna bedömer dock att en stor del av de AI-relaterade kostnadsbesparingarna hos bankerna kommer att återinvesteras, exempelvis i korsförsäljning inom sparande och private banking.
Både Nordea och Danske Bank skär ner
Bakgrunden är Nordeas besked på tisdagen om att omkring 1 500 tjänster ska skäras ned under perioden 2026–2027. Även Danske Bank meddelade förra månaden att ungefär 2 procent av personalstyrkan tvingas lämna banken.
Nordeas omstrukturering medför kostnader på 190 miljoner euro, motsvarande cirka 2 miljarder kronor, som redovisas under det första kvartalet 2026.
När åtgärderna har slutförts väntas de ge en årlig kostnadsbesparing på minst 150 miljoner euro från helåret 2028.
Beslutet är kopplat till Nordeas strategi för 2030 där banken siktar på en årlig bruttokostnadsbesparing på minst 600 miljoner euro genom nordiska skalfördelar. Teknik, data och AI beskrivs som centrala delar i strategin.