Efter Nordeas massvarsel – det kan vara nästa storbank på tur

Efter att Nordea (börskurs Nordea) gått ut med att det kan vara aktuellt med stora uppsägningar frågar sig många om det finns fler banker som har liknande tankar.

Citis bankanalytiker Shrey Srivastava bedömer att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha goda möjligheter att genomföra kostnadsneddragningar efter att den amerikanska NY DFS-utredningen avslutats, eftersom finansiell brottsbekämpning är ett område där manuella processer kan automatiseras, skriver Dagens industri.

Utredning pågår mot Swedbank

Penningtvättsutredningen mot Swedbank pågår alltjämt hos New Yorks finansmyndighet DFS.

Flera bedömare tror dock att den kommer att läggas ned utan åtgärd. Det efter att USA:s justitiedepartement tidigare i år avslutade sin utredning av banken.

Swedbanks vd Jens Henriksson har betonat att banken har en låg riskaptit inom området, samtidigt som man vill utnyttja ny teknik i kampen mot penningtvätt, enligt Finanswatch.

Citi tror inte heller att det är slut på omstruktureringsprogram i sektorn.

Analytikerna bedömer dock att en stor del av de AI-relaterade kostnadsbesparingarna hos bankerna kommer att återinvesteras, exempelvis i korsförsäljning inom sparande och private banking.