Kryptovalutor har alltid varit kända för att dra till sig spekulanter. Men med den senaste trenden börjar det likna vad analytiker kallar för ”en mani”.
Nya trenden: Spela på vad bitcoin kostar om fem minuter
Prediktionsmarknader har blivit en ny trend, särskilt bland unga och riskbenägna investerare, vilket Realtid har rapporterat om förut.
Särskilt populärt har det blivit med allt kortare spekulationer i kryptovalutor.
Numera kan handlare satsa på om priset på exempelvis bitcoin ska stiga eller falla inom fem eller femton minuter och det är vad som lockar stora volymer.
Går att slå vad om flera kryptovalutor
På plattformarna Polymarket och Kalshi uppgår den dagliga handeln i dessa ultrakortsiktiga kontrakt till omkring 70 miljoner dollar, rapporterar Financial Times.
Kontrakten introducerades först i slutet av förra året och omfattar flera stora kryptovalutor, bland annat bitcoin, ethereum, solana och XRP.
På kort tid har de blivit den dominerande typen av kryptohandel på båda plattformarna.
Fenomenet har väckt debatt bland experter och marknadsaktörer.
Vill göra snabba vinster
Kritiker menar att instrumenten förstärker den spekulativa karaktären i kryptomarknaden och lockar småsparare som söker snabba vinster.
Samtidigt skapar de nya möjligheter för professionella tradingfirmor att utnyttja prisskillnader mellan olika handelsplatser.
Handeln fungerar genom att investerare satsar på om priset på en viss kryptovaluta kommer att ligga över eller under en bestämd nivå när kontraktet löper ut.
Under de minuter kontraktet är aktivt visas realtidsdata och en nedräkning fram till slutet, vilket skapar en intensiv och snabb handelsmiljö.
AI ett vanligt verktyg
Trots att bitcoin har fallit mer än 40 procent från toppnivån i oktober fortsätter intresset för de kortsiktiga kontrakten att växa. Många småsparare lockas av möjligheten att göra snabba affärer i en marknad som rör sig snabbt.
Vissa handlare använder dessutom avancerade verktyg för att försöka förbättra sina chanser.
Det kan handla om att analysera stora mängder prisdata eller använda artificiell intelligens för att beräkna sannolikheten för kortsiktiga prisrörelser.
Den snabba handeln har också lockat högfrekventa tradingföretag.
Kan snart fungera på Nasdaq också
Dessa aktörer kan dra nytta av mycket små tidsfördröjningar mellan olika handelsplattformar, till exempel mellan prediktionsmarknader och stora kryptobörser som Binance.
Samtidigt växer intresset för liknande produkter även inom traditionella finansmarknader.
Börsoperatören Nasdaq har nyligen lämnat in förslag till amerikanska tillsynsmyndigheter om att lansera binära optioner kopplade till Nasdaq-100-indexet.
