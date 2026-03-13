Nya trenden: Spela på vad bitcoin kostar om fem minuter

Prediktionsmarknader har blivit en ny trend, särskilt bland unga och riskbenägna investerare, vilket Realtid har rapporterat om förut.

Särskilt populärt har det blivit med allt kortare spekulationer i kryptovalutor.

Numera kan handlare satsa på om priset på exempelvis bitcoin ska stiga eller falla inom fem eller femton minuter och det är vad som lockar stora volymer.

Går att slå vad om flera kryptovalutor

På plattformarna Polymarket och Kalshi uppgår den dagliga handeln i dessa ultrakortsiktiga kontrakt till omkring 70 miljoner dollar, rapporterar Financial Times.

Kontrakten introducerades först i slutet av förra året och omfattar flera stora kryptovalutor, bland annat bitcoin, ethereum, solana och XRP.

På kort tid har de blivit den dominerande typen av kryptohandel på båda plattformarna.

Fenomenet har väckt debatt bland experter och marknadsaktörer.