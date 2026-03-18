Pressades att ändra nyhet – hotades till livet av spelare

Times of Israels militärkorrespondent Emanuel Fabian beskriver i en personlig redogörelse hur han utsatts för systematisk press, hot och trakasserier från vadslagare som försökt få honom att ändra en nyhetsrapport om en iransk robotattack. Det skriver han i Times of Israel.

Missa inte: Fler fartyg utmanar sundet – olja sipprar igenom. Realtid

Den 10 mars slog en iransk ballistisk robot ned i ett skogsområde utanför staden Beit Shemesh, strax utanför Jerusalem.

Fabian rapporterade att roboten slagit ned i ett öppet område utan att orsaka personskador. Baserat på uppgifter från räddningstjänsten och videoklipp som visade den kraftiga explosionen.

Kontaktades av spelare

Kort därefter började han få mejl från personer som hävdade att roboten hade oskadliggjorts av Israels luftförsvar och att bara fragment fallit till marken.

Shayne Coplan är grundare och vd av Polymarket som har hamnat i blickfånget på sistone. (Foto: Richard Drew/AP/TT).

Det visade sig att avsändarna var en spelar på Polymarket som satsat på att Iran inte skulle slå till mot Israel den 10 mars.

Läs även: Kasinospel på bitcoin trendar – extremt riskfyllt. Dagens PS

Enligt plattformens regler räknas inte avskjutna robotar som en träff. Vilket innebar att Fabians rapportering avgjorde om vadet skulle utfalla som ja eller nej. Mer än 14 miljoner dollar hade satsats på datumet.