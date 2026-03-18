Polymarket har på kort tid blivit en av världens största prediktionsmarknader, där användare satsar pengar på allt från politiska händelser till geopolitiska kriser. Men plattformen har också blivit en arena för misstänkt insiderhandel, etiskt tveksamma vad ,och nu även dödshot mot en journalist.
Pressades att ändra nyhet – hotades till livet av spelare
Times of Israels militärkorrespondent Emanuel Fabian beskriver i en personlig redogörelse hur han utsatts för systematisk press, hot och trakasserier från vadslagare som försökt få honom att ändra en nyhetsrapport om en iransk robotattack. Det skriver han i Times of Israel.
Den 10 mars slog en iransk ballistisk robot ned i ett skogsområde utanför staden Beit Shemesh, strax utanför Jerusalem.
Fabian rapporterade att roboten slagit ned i ett öppet område utan att orsaka personskador. Baserat på uppgifter från räddningstjänsten och videoklipp som visade den kraftiga explosionen.
Kontaktades av spelare
Kort därefter började han få mejl från personer som hävdade att roboten hade oskadliggjorts av Israels luftförsvar och att bara fragment fallit till marken.
Det visade sig att avsändarna var en spelar på Polymarket som satsat på att Iran inte skulle slå till mot Israel den 10 mars.
Enligt plattformens regler räknas inte avskjutna robotar som en träff. Vilket innebar att Fabians rapportering avgjorde om vadet skulle utfalla som ja eller nej. Mer än 14 miljoner dollar hade satsats på datumet.
Fick dödshot
Påtryckningarna eskalerade snabbt. En person skickade ett fabricerat mejl som påstods visa att Fabian erkänt ett fel i sin rapportering.
Via Whatsapp mottog han sedan direkta hot från en person vid namn Haim, som bland annat skrev: ”efter att du gör att vi förlorar 900 000 dollar kommer vi att investera minst lika mycket för att göra slut på dig”.
Haim hänvisade också till Fabians hemadress, familjemedlemmar och föräldrar, och hotade med att ”det finns även personer som inte bryr sig särskilt mycket om lagen”. Fabian polisanmälde hoten, och utredning pågår.
Polymarket fördömde hoten i ett uttalande och meddelade att man bannlyst de inblandade kontona samt kommer att lämna deras uppgifter till berörda myndigheter.
Flera kontroverser kring Polymarket
Händelsen är inte den första kontroversen kring plattformen.
I början av mars avslöjades att Polymarket tillåtit vad på om en kärnvapendetonation skulle inträffa före vissa datum.
Handeln uppgick till över 650 000 dollar innan marknaden stängdes efter hård kritik på sociala medier. Upprördheten förstärktes av misstankar om väl tajmade affärer i samband med rapporter om attacken mot Irans högste ledare Ali Khamenei.
Upplagt för insiderhandel
Redan i januari uppmärksammades en annan kontroversiell affär.
En anonym spelare på Polymarket tjänade närmare 4 miljoner kronor på Venezuelas president Nicolás Maduros gripande.
Spelaren hade satsat drygt 300 000 kronor på att Maduro skulle avsättas. Och oddsen började stiga kort innan gripandet blev offentligt.
Dennis Kelleher, vd för organisationen Better Markets, sa till CBS att insatsen hade ”alla kännetecken av en handel baserad på insiderinformation”.
Händelsen ledde till att kongressledamoten Ritchie Torres lade fram ett lagförslag om att förbjuda regeringsanställda med tillgång till hemlig information från att handla på prediktionsmarknader.
Fallen illustrerar hur den snabbt växande marknaden för geopolitiska vadslagningar riskerar att underminera journalistisk integritet och skapa incitament för insiderhandel.
Som Emanuel Fabian själv skriver: han vägrar ändra sin rapportering, men oroar sig för att andra journalister kanske inte skulle motstå erbjudanden om att dela på vinsterna.