Spel på kärnvapenattack drog in miljoner – togs bort

Den kryptobaserade vadslagningsplattformen Polymarket har uppmärksammats för att tillåta spel på kontroversiella händelser.

Nu har man dock tagit bort en särskilt ifrågasatt marknad där användare kunde satsa pengar på om en kärnvapendetonation skulle inträffa före vissa datum.

Beslutet kom efter omfattande kritik på sociala medier och misstankar om tveksam handel i samband med den senaste eskaleringen mellan USA och Iran.

Skulle få en utbetalning

Marknaden gjorde det möjligt att handla kontrakt kopplade till om en kärnvapenexplosion skulle ske före den 31 mars, 30 juni eller någon gång före 2027, skriver Business Insider.

Utfallet definierades brett och inkluderade offensiv användning, tester eller oavsiktliga detonationer var som helst i världen.

De som satsade på att en detonation skulle inträffa inom angiven tidsram skulle få utbetalning om händelsen blev verklighet.