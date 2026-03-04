Att satsa på pengar på en kärnvapenattack blev populärt bland användare på Polymarket. Men kritik fick plattformen att ändra sig.
Spel på kärnvapenattack drog in miljoner – togs bort
Den kryptobaserade vadslagningsplattformen Polymarket har uppmärksammats för att tillåta spel på kontroversiella händelser.
Nu har man dock tagit bort en särskilt ifrågasatt marknad där användare kunde satsa pengar på om en kärnvapendetonation skulle inträffa före vissa datum.
Beslutet kom efter omfattande kritik på sociala medier och misstankar om tveksam handel i samband med den senaste eskaleringen mellan USA och Iran.
Skulle få en utbetalning
Marknaden gjorde det möjligt att handla kontrakt kopplade till om en kärnvapenexplosion skulle ske före den 31 mars, 30 juni eller någon gång före 2027, skriver Business Insider.
Utfallet definierades brett och inkluderade offensiv användning, tester eller oavsiktliga detonationer var som helst i världen.
De som satsade på att en detonation skulle inträffa inom angiven tidsram skulle få utbetalning om händelsen blev verklighet.
Har väckt frågor om risk
Enligt sparade versioner av sidan hade handeln uppgått till över 650 000 dollar, nästan 6 miljoner kronor, innan marknaden stängdes. På plattformen är kontraktet nu arkiverat och inte längre tillgängligt för handel.
Kritiken växte snabbt, särskilt på plattformen X, där användare ifrågasatte det etiska i att möjliggöra spekulation i en potentiell global katastrof.
Upprördheten förstärktes av uppgifter om ovanligt väl tajmade affärer i kölvattnet av rapporter om attacken mot Irans högste ledare Ali Khamenei.
Det har väckt frågor om risken för att personer med tillgång till känslig information kan utnyttja plattformen.
Kontroversiell plattform
Det är inte första gången Polymarket hamnar i blåsväder.
Tidigare har plattformen granskats efter misstänkt lönsamma affärer kopplade till politiska händelser i Latinamerika, vilket lett till lagförslag i USA om att förbjuda insiderhandel på förutsägelsemarknader för offentliga tjänstemän.
Bolaget har ännu inte förklarat varför kärnvapenmarknaden togs bort eller hur insatta medel kommer att hanteras.
Händelsen sätter åter fokus på den snabbt växande marknaden för politiska och geopolitiska vadslagningar – och på var gränsen går mellan finansiell spekulation och etiskt ansvar.
