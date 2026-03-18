Mastercard har ingått avtal om att förvärva den Londonbaserade stablecoin-infrastrukturbolaget BVNK för upp till 1,8 miljarder dollar, cirka 16,7 miljarder kronor.
Mastercard köper kryptobolag för 17 miljarder
Det är betalningsjättens hittills största affär inom kryptoområdet.
Förvärvet ger Mastercard möjligheten att koppla samman traditionella betalningsinfrastrukturer med blockkedjebaserade system som stödjer stablecoins och tokeniserade insättningar.
Missa inte: Stort varsel när Nordea ska spara 600 miljoner euro – om året. Realtid
Digitala tillgångar baserade på blockkedjeteknik växer snabbt just nu och betalningsvolymer förväntas nå minst 350 miljarder dollar under 2025, enligt Fintechnews Switzerland.
”Vi förväntar oss att de flesta finansinstitut och fintechbolag med tiden kommer att erbjuda digitala valutatjänster, oavsett om det handlar om stablecoins eller tokeniserade insättningar”, sa Jorn Lambert, produktchef på Mastercard, i ett uttalande skriver CNBC.
Flera potentiella köpare
BVNK grundades 2021 och värderades senast till drygt 750 miljoner dollar. Bolagets plattform stödjer i dag transaktioner på alla större blockkedjenätverk i över 130 länder.
Läs även: Tysk betallösning ska få européer att överge Mastercard. Dagens PS
Enligt CNBC hade även kryptobörsen Coinbase visat intresse för att förvärva BVNK, och Mastercard ska tidigare i år ha undersökt möjligheten att köpa ett annat kryptobolag, Zerohash.
Stablecoin-bolag har blivit eftertraktade sedan Donald Trumps omval i slutet av 2024 inledde en mer kryptovänlig regulatorisk era i USA.
Samtidigt har regulatorisk tydlighet i flera jurisdiktioner ökat intresset bland finansinstitut och fintechbolag för att erbjuda tjänster kopplade till stablecoins.
Kan underlätta transaktioner över gränser
Mastercard ser potentiella användningsområden för stablecoins och tokeniserade insättningar inom gränsöverskridande betalningar, företagsbetalningar och mer avancerade kommersiella tillämpningar som likviditetshantering och kapitalmarknader.
Missa inte: USA utreder kryptobörs – 1,7 miljarder dollar kopplas till Iran. Realtid
Målet är att säkerställa interoperabilitet mellan digitala och traditionella betalningssystem.
”Den här affären sammanför kompletterande kapaciteter för att definiera och leverera framtidens pengar”, sa Jesse Hemson-Struthers, medgrundare och vd för BVNK.
Mastercard räknar med att slutföra förvärvet före årets slut.