Mastercard köper kryptobolag för 17 miljarder

Det är betalningsjättens hittills största affär inom kryptoområdet.

Förvärvet ger Mastercard möjligheten att koppla samman traditionella betalningsinfrastrukturer med blockkedjebaserade system som stödjer stablecoins och tokeniserade insättningar.

Missa inte: Stort varsel när Nordea ska spara 600 miljoner euro – om året. Realtid

Digitala tillgångar baserade på blockkedjeteknik växer snabbt just nu och betalningsvolymer förväntas nå minst 350 miljarder dollar under 2025, enligt Fintechnews Switzerland.

”Vi förväntar oss att de flesta finansinstitut och fintechbolag med tiden kommer att erbjuda digitala valutatjänster, oavsett om det handlar om stablecoins eller tokeniserade insättningar”, sa Jorn Lambert, produktchef på Mastercard, i ett uttalande skriver CNBC.

Flera potentiella köpare

BVNK grundades 2021 och värderades senast till drygt 750 miljoner dollar. Bolagets plattform stödjer i dag transaktioner på alla större blockkedjenätverk i över 130 länder.

Läs även: Tysk betallösning ska få européer att överge Mastercard. Dagens PS

Enligt CNBC hade även kryptobörsen Coinbase visat intresse för att förvärva BVNK, och Mastercard ska tidigare i år ha undersökt möjligheten att köpa ett annat kryptobolag, Zerohash.

Stablecoin-bolag har blivit eftertraktade sedan Donald Trumps omval i slutet av 2024 inledde en mer kryptovänlig regulatorisk era i USA.

Samtidigt har regulatorisk tydlighet i flera jurisdiktioner ökat intresset bland finansinstitut och fintechbolag för att erbjuda tjänster kopplade till stablecoins.