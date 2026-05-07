Det svenska legal tech-bolaget Legora fortsätter sin expansiva strategi och förvärvar nu startupen Graceview. Det är bolagets andra förvärv på bara några veckor.
Legora expanderar snabbt – andra uppköpet på kort tid
Legora tog i början av mars in 5 miljarder kronor i nytt kapital till en värdering på 50,7 miljarder kronor.
I slutet av april utökades finansieringsrundan med ytterligare en halv miljard kronor, med Atlassian och Nvidias investeringsgren som nya investerare.
Förvärvade konkurrent
Med den stärkta kassan har bolaget satt fart på förvärvsagendan.
I slutet av april köpte Legora upp den svenska konkurrenten Qura, en söktjänst för juridiska källor som lanserades 2024 och där miljontals dokument från hundratals rättskällor samlats på en plattform, skriver Dagens Juridik.
Qura hade sedan starten tagit in totalt 27 miljoner kronor i externt kapital, och ett tiotal anställda följer nu med i affären.
Köper startup
Nu meddelar Legora i ett pressmeddelande att man även förvärvar Graceview, en startup som startade för tre år sedan.
Graceview beskrivs som en plattform som hjälper juridiska avdelningar och compliance-team att hålla sig uppdaterade om förändringar i regelverk, genom att övervaka tiotusentals officiella källor i över 100 jurisdiktioner i realtid.
Köpeskillingarna i de båda förvärven är inte kända.
Legoras grundare och vd Max Junestrand uppgav nyligen att bolaget passerat milstolpen 100 miljoner dollar, motsvarande cirka 950 miljoner kronor, i årligen återkommande intäkter, enligt Dagens industri.
Bolaget har runt 400 anställda globalt och siktar på att vara nära 900 personer vid årets slut.