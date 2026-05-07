Legora expanderar snabbt – andra uppköpet på kort tid

Legora tog i början av mars in 5 miljarder kronor i nytt kapital till en värdering på 50,7 miljarder kronor.

I slutet av april utökades finansieringsrundan med ytterligare en halv miljard kronor, med Atlassian och Nvidias investeringsgren som nya investerare.

Förvärvade konkurrent

Med den stärkta kassan har bolaget satt fart på förvärvsagendan.

I slutet av april köpte Legora upp den svenska konkurrenten Qura, en söktjänst för juridiska källor som lanserades 2024 och där miljontals dokument från hundratals rättskällor samlats på en plattform, skriver Dagens Juridik.

Qura hade sedan starten tagit in totalt 27 miljoner kronor i externt kapital, och ett tiotal anställda följer nu med i affären.