Får tillstånd av domstol – men företag stoppas av myndigheter

Bakom hotet ligger ett förslag om att utvidga Pålamalms vattenskyddsområde, vilket skulle träffa Hummeltorp och nio andra etablerade verksamheter i området.

Länsstyrelsen och Haninge kommun har överklagat det nya tillståndet, trots att företaget redan har ett giltigt tillstånd till 2029, det skriver Tidningen Näringslivet.

Hummeltorp, som verkat sedan 1920-talet, beskrivs som ett av Europas mest avancerade företag inom cirkulär masshantering. Över 97 procent av det inkommande materialet återvinns. Företaget har bland annat investerat i ett slutet vattensystem som förhindrar att ämnen når grundvattnet.

Kritik mot reglerna

Kritiken mot förslaget handlar inte om dricksvattnets skydd i sig, utan om hur reglerna är utformade.

Enligt branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, avviker förslaget från etablerad praxis genom att ersätta tillståndsprövning med generella förbud, även i den sekundära skyddszonen, där restriktionerna normalt ska vara mindre strikta.

SBMI:s vd Mårten Sohlman uppger till TN att tusentals verksamheter runt om i landet kan beröras om förbudet får genomslag.

En fråga om tajming

En juridisk nyckelfråga är tajmingen. Mark- och miljööverdomstolen väntas ge besked i juni, men kommunen uppges ha för avsikt att fatta beslut om vattenskyddsområdet dessförinnan, något som enligt Hummeltorps vd Christer Otterström skulle blockera domstolen från att bevilja företaget tillstånd.

”Om myndigheterna börjar nyttja det här hålet i systemet så skulle tusentals företag kunna drabbas av samma sak, oavsett vilka tillstånd de har”, säger Otterström till TN.