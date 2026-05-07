Ett litet norskt oljebolag blåstes upp till ett värde av 2,6 miljarder norska kronor, och ska ha varit tänkt som ett verktyg för att tvätta pengar från ett av Sveriges mest uppmärksammade momsbedrägerifall. Kopplingar finns till det kriminella Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
Oljebolag skulle tvätta svenska miljarder – kopplat till Foxtrot
I centrum för härvan står oljebolaget Ecoteq, som 2022 hade nästan ingen omsättning att tala om.
I mars 2023 emitterades aktier för totalt 2,64 miljarder norska kronor i bolaget, efter att Ecoteq förvärvat ett amerikanskt företag som påstods ha oljerättigheter i Utah.
Affärsmannen Per Morten Hansen, själv aktieägare i bolaget, hävdade att värdeökningen var en bluff och gick till Oslo tingsrätt i december 2023 för att stoppa den. Flera källor befarade att bolaget skulle användas för penningtvätt, skriver Dagbladet.
”Det finns tydliga spår av kriminella kretsar. Samtidigt är det som framkommer mycket allvarligt, säger Hansen till Dagbladet.
Spåren leder till Sverige – och Foxtrot
Trådarna leder till Sverige. Våren 2020 slog Stockholmspolisen till mot ett hotellrum och grep en norskfödd man i 20-årsåldern.
I rummet hittades 1,5 kilo kokain, 10 000 ecstasypiller och drygt en miljon kronor i kontanter. Mannen dömdes för grovt narkotikabrott och visade sig ha agerat som knarkkurir åt Rawa Majid, ledaren för Foxtrot-nätverket.
Kopplingen till ekonomisk brottslighet grävdes vidare fram av Ekot och P4 Örebro.
Sveriges största momsbedrägeri
Den gripne mannen hade dessförinnan företrätt två bolag med koppling till det som beskrivits som Sveriges största momsbedrägeri, den så kallade mobilhärvan, där flera miljarder kronor försvunnit genom fejkade telefonaffärer.
En äldre släkting till honom dömdes för grovt skattebrott i ett av samma bolag. De inblandade bolagen gick sedermera i konkurs med nya företrädare skrivna på adressen till ett ödehus i Värmland, rapporterar Sveriges Radio.
Det är pengar från dessa momsbedrägerierna som Dagbladets källor nu befarar var avsedda att tvättas genom Ecoteq.
Revisorerna som godkände värdeökningen i Ecoteq, Simen Weiby och Trond Harry Bjerge från byrån KWC, kritiserades hårt av norska Finansinspektionen och ställdes inför rätta av Hansen, som anser sig ha förlorat 83 miljoner norska kronor. Revisorerna nekar till felaktigt agerande.
Enligt Dagbladet genomfördes den planerade penningtvätten aldrig.