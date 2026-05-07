Oljebolag skulle tvätta svenska miljarder – kopplat till Foxtrot

I centrum för härvan står oljebolaget Ecoteq, som 2022 hade nästan ingen omsättning att tala om.

I mars 2023 emitterades aktier för totalt 2,64 miljarder norska kronor i bolaget, efter att Ecoteq förvärvat ett amerikanskt företag som påstods ha oljerättigheter i Utah.

Affärsmannen Per Morten Hansen, själv aktieägare i bolaget, hävdade att värdeökningen var en bluff och gick till Oslo tingsrätt i december 2023 för att stoppa den. Flera källor befarade att bolaget skulle användas för penningtvätt, skriver Dagbladet.

”Det finns tydliga spår av kriminella kretsar. Samtidigt är det som framkommer mycket allvarligt, säger Hansen till Dagbladet.

Spåren leder till Sverige – och Foxtrot

Trådarna leder till Sverige. Våren 2020 slog Stockholmspolisen till mot ett hotellrum och grep en norskfödd man i 20-årsåldern.

I rummet hittades 1,5 kilo kokain, 10 000 ecstasypiller och drygt en miljon kronor i kontanter. Mannen dömdes för grovt narkotikabrott och visade sig ha agerat som knarkkurir åt Rawa Majid, ledaren för Foxtrot-nätverket.

Kopplingen till ekonomisk brottslighet grävdes vidare fram av Ekot och P4 Örebro.