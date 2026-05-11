Ex-justitieminister flydde till USA dagen efter Ungerns maktskifte

Flytten skedde samma dag som Péter Magyar svors in som Ungerns nye premiärminister, en man som under valrörelsen lovade att utlämna Zbigniew Ziobro till Polen redan på sin första dag vid makten.

Söndagen den 10 maj bekräftade Ziobro själv i en intervju med den polska högerkanalen Republika att han flugit till USA dagen innan.

Tidigare under söndagen hade den amerikanskt ägda liberala kanalen TVN publicerat ett foto som påstods föreställa Ziobro på Newark Liberty International Airport, taget av en medresenär, enligt Notes from Poland.

Trump kan ha hjälpt till

Ziobro tillhör det nationalistkonservativa partiet PiS, som styrde Polen 2015–2023, och är nära allierad med både Orbán och Donald Trump.

Polska liberala dagstidningen Gazeta Wyborcza rapporterade att Trump personligen ska ha ingripit för att hjälpa Ziobro att få ett amerikanskt visum, uppgifter som ännu inte bekräftats.

Ziobro är åtalad för ett flertal brott, däribland att ha lett en kriminell organisation och godkänt ett olagligt köp av spionprogramvaran Pegasus. Fälls han kan han dömas till upp till 25 års fängelse. Han nekar till brotten och hävdar att det rör sig om en ”politisk vendetta” från den nuvarande premiärministern Donald Tusks sida.

Orbán beviljade Ziobro asyl i december 2025, efter att denne redan lämnat Polen. I oktober samma år hade parlamentet röstat för att häva Ziobros immunitet mot åtal.

Magyar, vars Tisza-parti vann en jordskredsseger i aprilvalet och bröt Orbáns 16-åriga maktinnehav, hade i februari lovat att inleda utlämningsförfaranden mot Ziobro redan på sin första dag som premiärminister.