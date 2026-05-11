Zbigniew Ziobro, tidigare polsk justitieminister och sedan länge eftersökt i Polen för en rad brottsmisstankar, lämnade Ungern under lördagen och befinner sig nu i USA.
Ex-justitieminister flydde till USA dagen efter Ungerns maktskifte
Flytten skedde samma dag som Péter Magyar svors in som Ungerns nye premiärminister, en man som under valrörelsen lovade att utlämna Zbigniew Ziobro till Polen redan på sin första dag vid makten.
Söndagen den 10 maj bekräftade Ziobro själv i en intervju med den polska högerkanalen Republika att han flugit till USA dagen innan.
Tidigare under söndagen hade den amerikanskt ägda liberala kanalen TVN publicerat ett foto som påstods föreställa Ziobro på Newark Liberty International Airport, taget av en medresenär, enligt Notes from Poland.
Trump kan ha hjälpt till
Ziobro tillhör det nationalistkonservativa partiet PiS, som styrde Polen 2015–2023, och är nära allierad med både Orbán och Donald Trump.
Polska liberala dagstidningen Gazeta Wyborcza rapporterade att Trump personligen ska ha ingripit för att hjälpa Ziobro att få ett amerikanskt visum, uppgifter som ännu inte bekräftats.
Ziobro är åtalad för ett flertal brott, däribland att ha lett en kriminell organisation och godkänt ett olagligt köp av spionprogramvaran Pegasus. Fälls han kan han dömas till upp till 25 års fängelse. Han nekar till brotten och hävdar att det rör sig om en ”politisk vendetta” från den nuvarande premiärministern Donald Tusks sida.
Orbán beviljade Ziobro asyl i december 2025, efter att denne redan lämnat Polen. I oktober samma år hade parlamentet röstat för att häva Ziobros immunitet mot åtal.
Magyar, vars Tisza-parti vann en jordskredsseger i aprilvalet och bröt Orbáns 16-åriga maktinnehav, hade i februari lovat att inleda utlämningsförfaranden mot Ziobro redan på sin första dag som premiärminister.
Polen undersöker saken
Polens utrikesdepartement uppgav på söndagen att man saknar officiell information om Ziobros resa och påpekade att hans polska pass sedan tidigare är indraget.
Justitieminister Waldemar Żurek meddelade att Polen kommer att inleda ett utlämningsförfarande mot Ziobro om uppgifterna stämmer och att man avser att kontakta både USA och Ungern med frågor om på vilka rättsliga grunder han kunnat resa in i landet utan giltiga dokument.
Ziobro sade i Republika-intervjun att han gärna ställer upp inför ”en oberoende amerikansk domstol” men att han tills vidare ”tänker stanna i USA och njuta av den amerikanska friheten”.
Också den tidigare biträdande justitieministern Marcin Romanowski, som liksom Ziobro erhöll asyl i Ungern, uppges enligt polska medier ha rest till USA, men huruvida han beviljats inresa är oklart.
Händelsen har också en ungersk dimension: Ungern har under Orbán varit nära allierat med PiS, och bägge partierna har haft ett nära förhållande till Donald Trump.
Med Magyars tillträde väntas Ungern lägga om sin utrikespolitiska kurs, bland annat i frågan om stöd till Ukraina, en förändring som beskrivits som en ”riktig bomb i europeisk politik” av bedömare.