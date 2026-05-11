Varning: Rättssäkerhetsrisker med nya domkretsar

Förslaget innebär i korthet att domar och beslut från tingsrätterna i Falun och Mora i fortsättningen ska överklagas till Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall, i stället för till Svea hovrätt i Stockholm.

Advokatsamfundet säger sig ha förståelse för behovet av att bättre dimensionera hovrätternas verksamheter och har i huvudsak ingen erinran mot förslaget som sådant.

Däremot anser samfundet att konsekvenserna för den rättssökande allmänheten inte har utretts tillräckligt, skriver Dagens Juridik.

Praktiska svårigheter

En konkret oro gäller risken att parter, exempelvis icke frihetsberövade tilltalade i brottmål, väljer att inte inställa sig till förhandling på grund av de praktiska svårigheterna med att ta sig till Sundsvall, med processuella konsekvenser som följd.

Samfundet ifrågasätter också hur väl utrett det är i vilken utsträckning videolänk kan användas i andra måltyper än brottmål, detta trots att förslaget delvis förutsätter just utökade möjligheter till distansdeltagande.

Riksdagen har dessutom ännu inte fattat beslut om den aktuella propositionen på området.

Kan bli brist på advokater i Dalarna

En tredje risk handlar om advokatförsörjningen.

Eftersom de flesta verksamma advokater finns i Stockholmsområdet befarar samfundet att färre kommer att vilja åta sig uppdrag från Dalarna när hovrätten ligger i Sundsvall snarare än i Stockholm, vilket i förlängningen kan begränsa enskildas möjlighet att få kvalificerat juridiskt biträde.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander understryker statens ansvar att ersätta advokaters nödvändiga merkostnader i form av tidsspillan och utlägg om förslaget genomförs.