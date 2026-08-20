Amerikanska toppadvokatbyråer har börjat rekrytera juriststudenter redan under deras första månader på juristutbildningen, långt innan de fått sina första betyg. Detta samtidigt som många oroar sig för att de juniora tjänsterna är på väg att försvinna på grund av AI.
Byråernas kapplöpning om juriststudenter – mitt i AI-omställningen
Paul Weiss, Simpson Thacher och Milbank inleder ansökningsprocesser före jul för studenter som söker sommarpraktik 2028, platser som i sin tur leder till fasta tjänster 2029 med ingångslöner på upp till 235 000 dollar. Det rapporterar Financial Times.
Utvecklingen har mött skarp kritik.
”Vi pratar ibland med juriststudenter som inte ens haft en första termin med betyg, vilket är galet”, säger Rachel Proffitt, vd för advokatbyrån Cooley, till FT.
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Amerikanska advokatsamfundet ABA varnar i en färsk rapport för att den tidiga rekryteringen omformar juriststudenternas tillvaro på ett negativt sätt, med högre nivåer av ångest och nedstämdhet och att pressade tidsramar missgynnar studenter som är först i familjen att läsa juridik.
En rapport från National Association for Law Placement som FT hänvisar till visar att 85 procent av erbjudandena om andraårspraktik gjordes före juli 2025, upp från 34 procent året innan.
AI-paradoxen driver kapplöpningen
Det märkliga är att byråerna rekryterar allt tidigare och allt hårdare samtidigt som de öppet räknar med att AI kan minska behovet av just juniora jurister.
Logiken är att om AI tar över rutinarbetet blir de kvarvarande topptalangernas omdöme mer värdefullt, det som klienterna är beredda att betala högsta arvode för.
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Resonemanget känns igen. Realtid har tidigare beskrivit hur affärsjuridikens klassiska intäktspyramid, där juniora juristers timmar på research och granskning genererar delägarnas vinster, kan spricka när AI-verktyg som svenska Legora och amerikanska Harvey utför grovjobbet.
Tunga branschröster talar om en övergång från att sälja tid till att sälja omdöme, ”Judgment as a Service”.
Samtidigt växer oron för hur nästa generation ska formas. Om rutinuppgifterna automatiseras, hur ska juniora jurister då bli seniora? Frågan återkommer i branschen i takt med att investeringarna i legal tech fördubblats.
Sverige har sin egen talangjakt
Även i Sverige råder kamp om de bästa juristerna.
Redan 2017 rapporterade Realtid hur Vinge och Mannheimer Swartling chockhöjde ingångslönerna för biträdande jurister och hur enskilda byråer började knyta till sig studenter som hade två år kvar på utbildningen.
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Frågan är hur långt den svenska marknaden följer efter.
Den amerikanska modellen, att binda upp studenter till jobb två och ett halvt år bort innan första terminens betyg ens finns, är ännu en bra bit från svensk praxis, där lockstep-kultur och tingsmeritering fortfarande präglar rekryteringen.
Men trycket från AI-omställningen är detsamma. Advokatsamfundet har redan tecknat ramavtal med fyra AI-leverantörer för att sänka trösklarna för teknikskiftet på byråerna.