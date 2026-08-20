Byråernas kapplöpning om juriststudenter – mitt i AI-omställningen

Paul Weiss, Simpson Thacher och Milbank inleder ansökningsprocesser före jul för studenter som söker sommarpraktik 2028, platser som i sin tur leder till fasta tjänster 2029 med ingångslöner på upp till 235 000 dollar. Det rapporterar Financial Times.

Utvecklingen har mött skarp kritik.

”Vi pratar ibland med juriststudenter som inte ens haft en första termin med betyg, vilket är galet”, säger Rachel Proffitt, vd för advokatbyrån Cooley, till FT.

Missa inte: Talangkriget i finansbranschen: Upp till två års karantän. Realtid

Amerikanska advokatsamfundet ABA varnar i en färsk rapport för att den tidiga rekryteringen omformar juriststudenternas tillvaro på ett negativt sätt, med högre nivåer av ångest och nedstämdhet och att pressade tidsramar missgynnar studenter som är först i familjen att läsa juridik.

En rapport från National Association for Law Placement som FT hänvisar till visar att 85 procent av erbjudandena om andraårspraktik gjordes före juli 2025, upp från 34 procent året innan.

AI-paradoxen driver kapplöpningen

Det märkliga är att byråerna rekryterar allt tidigare och allt hårdare samtidigt som de öppet räknar med att AI kan minska behovet av just juniora jurister.

ANNONS

Logiken är att om AI tar över rutinarbetet blir de kvarvarande topptalangernas omdöme mer värdefullt, det som klienterna är beredda att betala högsta arvode för.

Läs även: Familjerättsjuristen: ”Tre saker du inte får missa”. Dagens PS

Resonemanget känns igen. Realtid har tidigare beskrivit hur affärsjuridikens klassiska intäktspyramid, där juniora juristers timmar på research och granskning genererar delägarnas vinster, kan spricka när AI-verktyg som svenska Legora och amerikanska Harvey utför grovjobbet.

Tunga branschröster talar om en övergång från att sälja tid till att sälja omdöme, ”Judgment as a Service”.

Samtidigt växer oron för hur nästa generation ska formas. Om rutinuppgifterna automatiseras, hur ska juniora jurister då bli seniora? Frågan återkommer i branschen i takt med att investeringarna i legal tech fördubblats.