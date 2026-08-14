Talangkriget i finansbranschen: Upp till två års karantän

Ken Griffins hedgefond Citadel kräver nu konkurrensklausuler på upp till två år för sin investeringspersonal, inklusive vissa analytiker.

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Det ovanliga är att klausulens längd knyts till den anställdes totala ersättning, ju mer man tjänar, desto längre karantän, med ett golv på ett år för analytiker, skriver Bloomberg

Ett eskalerande talangkrig

Bakgrunden är en ersättningskapplöpning bland de så kallade multistrategifonderna, där Citadel, Millennium och Point72 slåss om samma begränsade skara förvaltare.

Hur hårt det gått till illustreras av ett fall som Bloomberg rapporterat om, där makrotradern Pablo Duran Steinman backade ur en planerad flytt till Millennium och i stället gick till Citadel, ett exempel på hur svårt det blivit att låsa fast nyckelpersoner även efter att en rekrytering ser klar ut.

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Alla köper dock inte bilden. Elliotts grundare Paul Singer kallar enligt Hedgeweek, med hänvisning till Business Insider, talangkriget ”överdrivet” och menar att de skyhöga paketen och de åratal långa klausulerna framför allt är en funktion av en oavbruten tjurmarknad och högre avgifter.