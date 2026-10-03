Kunderna vill ha AI-rabatt – advokatbyråerna höjer priset

Jobbet flyttar in i huset

Missnöjet riskerar att få konsekvenser för byråerna. Enligt Juro skulle 44 procent av bolagsjuristerna känna sig trygga med att hantera den juridiska risken själva även om de halverade sina externa juristkostnader.

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Knappt hälften bedömer att mellan 11 och 25 procent av det arbete som i dag går till byråer kan tas hem med hjälp av AI. Var femte tror att det rör sig om mer än en fjärdedel. Nio procent tror att mer än hälften kan flyttas in.

”Man kan inte ta premiumpris för arbete som AI nu gör på några sekunder och samtidigt räkna med att kunderna stannar”, säger Richard Mabey, vd och medgrundare av Juro, i en kommentar till rapporten.

Flera stora kunder har redan agerat. Tidigare i höstas rapporterade Realtid att Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi kräver AI-rabatt av sina advokatbyråer.

Priserna stiger ändå

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Byråernas egna siffror pekar åt motsatt håll. Enligt Thomson Reuters och Georgetown Laws årliga marknadsrapport höjde de amerikanska byråerna sina timpriser med i genomsnitt 7,3 procent under 2025.

En advokat på en av de hundra största byråerna i USA kostar nu i snitt mer än 1 000 dollar i timmen. Vinsterna ökade med 13 procent. Byråernas teknikinvesteringar växte med 9,7 procent, vilket enligt rapporten sannolikt är den snabbaste reala ökningen någonsin i branschen.

Samtidigt går fortfarande 90 procent av pengarna på den amerikanska juridikmarknaden via timdebitering.

Timmen håller inte

Thomson Reuters konstaterar att timdebiteringen slutar fungera när byråerna blir effektivare. Då står byråerna inför valet att kraftigt höja timpriset eller se intäkterna krympa.

Enligt bolagets egna beräkningar kan AI frigöra närmare 240 arbetstimmar per jurist och år. Nästan en tredjedel av bolagsjuristerna säger att de inom ett år kan komma att ompröva byråer som inte kan visa vad AI tillför.

Thomson Reuters föreslår i stället fasta priser, prissättning kopplad till utfall, abonnemang och modeller där effektiviseringsvinsten uttryckligen delas med kunden.

Hur priset ska sättas på sikt är omstritt. LexisNexis vd Sean Fitzpatrick har spått att AI kan driva upp advokattaxor till 10 000 dollar i timmen för den mest kvalificerade rådgivningen. Andra menar att kunderna tvärtom kommer att betala mindre.

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Även svenska byråer har ställt om snabbt. Redan förra året använde nästan nio av tio delägare på svenska byråer AI i sitt arbete, enligt Dagens PS.