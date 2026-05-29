Investeringarna i legal tech fördubblades i fjol. Samtidigt varnas det för att advokatbyråernas rekordvinster vilar på osäker grund. Klarar branschen sig om AI-bubblan spricker?
Växande oro för bubbla inom legal tech
Investeringarna i legal tech-bolag uppgick till sex miljarder dollar förra året, en fördubbling jämfört med åren före genombrottet för stora språkmodeller.
Det rapporterar Legaltech.se, som granskat varför riskkapitalbolagen fortsätter att satsa trots prat om en AI-bubbla.
Värderingarna är höga. Svenska Legora värderas nu till närmare 60 miljarder kronor och expanderar i Nordamerika, medan konkurrenten Harvey tog in mer än 800 miljoner dollar förra året och värderas till elva miljarder dollar.
Rekordvinster – men är de hållbara?
Samtidigt visar Thomson Reuters färska rapport ”2026 Report on the State of the US Legal Market”, framtagen tillsammans med Georgetown Law, att advokatbyråerna gjort rekordvinster det senaste året. Men tillväxten vilar på osäker grund.
Enligt rapporten ökade byråerna sina teknikinvesteringar med nästan elva procent under 2025, drivet av en kapprustning kring generativ AI.
Byråer med en tydlig AI-strategi är nära fyra gånger mer benägna att se konkret avkastning.
Höjda arvoden och inte effektivitet
Faran, enligt rapporten, är att mycket av vinsttillväxten kommer från höjda arvoden snarare än faktiska effektivitetsvinster.
Vinsten per jurist steg 8,4 procent över nivåerna före 2022, men byråer som lutar sig mot premieprissättning utan mätbart kundvärde riskerar att drabbas hårt om bubblan spricker och kundernas budgetar stramas åt.
Legaltech.se pekar på att hotet även kommer från grundmodellerna: lanseringen av Anthropics legal plugin för Claude i februari utlöste kursfall motsvarande sammanlagt 830 miljarder dollar.
”Vi kommer se nya vinnare inom olika sektorer och det är Legora och Harvey lysande exempel på, säger Peter Carlsson på Spintop Ventures till Legaltech.se.
Andra återkommande frågor är hur advokatbyråer klarar sig utan externt kapital och hur juniora jurister ska bli seniora när rutinarbetet automatiseras.