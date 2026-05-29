Växande oro för bubbla inom legal tech

Investeringarna i legal tech-bolag uppgick till sex miljarder dollar förra året, en fördubbling jämfört med åren före genombrottet för stora språkmodeller.

Det rapporterar Legaltech.se, som granskat varför riskkapitalbolagen fortsätter att satsa trots prat om en AI-bubbla.

Värderingarna är höga. Svenska Legora värderas nu till närmare 60 miljarder kronor och expanderar i Nordamerika, medan konkurrenten Harvey tog in mer än 800 miljoner dollar förra året och värderas till elva miljarder dollar.

Rekordvinster – men är de hållbara?

Samtidigt visar Thomson Reuters färska rapport ”2026 Report on the State of the US Legal Market”, framtagen tillsammans med Georgetown Law, att advokatbyråerna gjort rekordvinster det senaste året. Men tillväxten vilar på osäker grund.

Enligt rapporten ökade byråerna sina teknikinvesteringar med nästan elva procent under 2025, drivet av en kapprustning kring generativ AI.

Byråer med en tydlig AI-strategi är nära fyra gånger mer benägna att se konkret avkastning.