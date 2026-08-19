"Skrämmande": Nu skriver AI amerikanska lagförslag, och de är fulla av fel

Fyra anonyma kongressanställda som hjälper till att utforma lagförslag berättar för Politico att AI-genererad text smyger sig in i lagförslag i oroväckande takt.

”Det är helt skrämmande”, säger en av dem. Problemet drabbar särskilt House Office of Legislative Counsel (OLC), den byrå av jurister som omvandlar politiska idéer till formell lagtext och säkerställer att de passar in i befintlig amerikansk rätt.

Tar hjälp av AI-verktyg

Enligt åtta nuvarande och tidigare tjänstemän som intervjuats av Politico söker sig både kongressanställda och externa organisationer allt oftare direkt till Claude eller ChatGPT för att skriva själva lagtexten.

”De går till Claude eller ChatGPT för att utforma den lagstiftande texten direkt”, säger en person som rådgivit kontorets personal om tekniken. Och tillägger att OLC i många fall lägger ”mer tid på att försöka fixa AI-skriven lagstiftning än det skulle ta att skriva den från grunden”.

Fel smyger sig in

Riskerna är inte bara hypotetiska. I juni publicerade kontoret för representanthusledamoten Anna Paulina Luna (republikan, Florida) en sammanfattning av ett ändringsförslag som fortfarande innehöll den oredigerade frasen ”Claude svarade:”.

Det var ett tydligt spår av att texten kommit direkt från en AI-chatt. Luna medgav själv på X att ”min personal använde AI för att korrigera ett utkast och redigerade inte.”

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Lagförslag med felaktiga nyanser

Wade Ballou, som ledde legislative counsel-kontoret 2016–2024, pekar på varför AI missar avgörande juridiska nyanser: modellerna har svårt att avgöra om en viss summa pengar juridiskt ska klassas som en ”skattelättnad, ett skatteavdrag, ett skatteundantag eller ett bidrag”.

Det här är distinktioner som kan få stora praktiska konsekvenser. I andra fall riskerar delstaten Washington D.C. och urfolksnationer att uteslutas ur federala program om en AI-modell definierar ”delstat” som att enbart syfta på de 50 delstaterna.

Nytt AI-verktyg ska granska lagförslag

Trenden syns även i själva volymen: förfrågningar till OLC ökade med 72 procent under 2025 jämfört med två år tidigare, enligt Warren Burke, som leder kontoret i dag.

Samtidigt har republikanska Republican Study Committee utvecklat ett eget AI-verktyg, ”Byrd Bot”, som ska hjälpa till att testa om lagförslag följer den så kallade Byrdregeln i senaten. Ett tecken på att Kongressen samtidigt försöker använda samma teknik för att lösa de problem den skapar.