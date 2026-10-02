Rymdgruvorna har inte startat – men skatten är redan på ritbordet

Bolag som en dag utvinner metaller på månen eller asteroider kan tjäna enorma summor. Frågan är hur stater ska ta sin del utan att kväva branschen innan den kommit igång.

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Det är utgångspunkten för en forskningsrapport som Petr Zimčík, chef för Center for Economics and Data Analytics vid tjeckiska NEWTON University, är medförfattare till. Ramverket ska hantera inflation, valutarörelser och svängande råvarupriser, och samtidigt ge länder utan egen rymdkapacitet en del av intäkterna, skriver Mining.com.

”Det bästa är att dela upp de samlade skatteintäkterna från rymdgruvdrift för två olika syften. Det första är att skapa en global utdelning från rymdresurser till länderna”, säger han till Mining.com.

Intresset för metaller utanför jorden växer i takt med att Kina stramar åt exporten av kritiska mineraler och väst letar nya källor i allt mer extrema miljöer.

Ny skattemyndighet via FN

Enligt Zimčík kan en central skattemyndighet inrättas genom ett multilateralt avtal inom FN, ungefär som när rymdfördraget förhandlades fram på 1960-talet.

FN:s rymdkommitté Copuos är en naturlig startpunkt, men saknar egna verktyg för beskattning och tvång. I stället föreslår han en separat Space Resources Tax Authority, där Copuos bidrar med teknisk och juridisk expertis.

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Efterlevnaden skulle skötas nationellt via licenser. Bolag som vill bryta i rymden måste få tillstånd av en deltagande stat, och skattereglerna kan göras till ett villkor för att få och behålla licensen.