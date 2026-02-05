05 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Advokatsamfundet tror på AI – fyra leverantörer får ramavtal

Mia Wallin Insulander, generalsekreterare på Advokatsamfundet som slutit ramavtal med fyra aktörer om AI. (Foto Advokatsamfundet / Pressbild / Canva / Montage)
Johan Colliander
Johan Colliander
05 feb. 2026

Sveriges advokatsamfund har efter en kvalitetsgranskning förhandlat fram ramavtal med fyra aktörer inom juridisk AI. Avtalen ska hjälpa advokater att navigera på en snabbt växande marknad där konkurrensen hårdnar.

Advokatsamfundet meddelade under tisdagen att man har tecknat ramavtal med fyra leverantörer av juridisk AI: Blendow Lexnova, Legora, Juno och JP Infonet, skriver Dagens Juridik.

Avtalen ska erbjuda fördelaktiga villkor för advokater och advokatbyråer som vill använda AI-tjänster i sin verksamhet.

”Vi sänker trösklarna för teknikskiftet på advokatbyråerna”, skrev Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, på Linkedin i samband med tillkännagivandet.

Bakgrunden till initiativet är den snabba utvecklingen inom legal tech och AI, där marknaden präglas av ett stort antal aktörer med lösningar av varierande kvalitet.

Enligt Advokatsamfundet har behovet varit tydligt att kunna skilja seriösa och ansvarsfulla AI-lösningar från mer ytliga tillämpningar.

”Det händer väldigt mycket inom legal tech och AI just nu, och utvecklingen går snabbt. Samtidigt är det inte alltid enkelt för enskilda advokater att skilja verklig substans från mer ytlig marknadsföring”, säger Mia Edwall Insulander till Dagens Juridik.

Ersätter inte juristens omdöme

En av de utvalda leverantörerna, Blendow Lexnova, erbjuder tjänsten Legal Assistant som bygger på en databas med över 100 000 unika juridiska innehållskällor.

Tjänsten är utformad som ett analys- och researchstöd snarare än en ersättning för juristens professionella omdöme.

Nyheten presenterades dagen innan TechTorget Stockholm, ett event där Advokatsamfundet är samarbetspartner och där de utvalda leverantörerna gavs möjlighet att demonstrera sina tjänster.

Marknaden växer

Marknaden för juridisk AI i Sverige växer snabbt.

En av ramavtalets parter, Legora, värderades i höstas till omkring 17 miljarder kronor enligt Dagens Industri.

Samtidigt lockar sektorn nya aktörer, nyligen tog AI-startupen Arkivia, som riktar sig mot familjerätt, in 12,25 miljoner kronor från investerare som Sven Hagströmer och Max Martin.

Internationellt är konkurrensen ännu hårdare, med amerikanska aktörer som Harvey som redan nått miljardvärderingar.

Johan Colliander
