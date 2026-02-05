Sveriges advokatsamfund har efter en kvalitetsgranskning förhandlat fram ramavtal med fyra aktörer inom juridisk AI. Avtalen ska hjälpa advokater att navigera på en snabbt växande marknad där konkurrensen hårdnar.
Advokatsamfundet tror på AI – fyra leverantörer får ramavtal
Mest läst i kategorin
Åklagarens miss gjorde att miljoner försvann
En förundersökning om misstänkt grov penningtvätt har försenats kraftigt. En åklagare missade en deadline för att förnya frysningen av tillgångar. Över två miljoner kronor hann försvinna. Totalt har över åtta miljoner kronor flödat genom bolagets bankkonto, pengar som åklagaren misstänker härrör från olika bedrägerier och satts in för att sedan slussas vidare. Martin Drugge, nuvarande …
Brottslig mångfald i USA: 42 advokatbyråer varnas av myndighet
Den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC varnar 42 av landets största advokatbyråer för att deras deltagande i Mansfield-programmet kan bryta mot konkurrenslagarna. Myndigheten misstänker att byråerna samordnar sina rekryteringsprocesser. Det framgår av ett uttalande från FTC‑ordföranden Andrew Ferguson. Läs också:Hagströmer om slopat DEI: Kan ge företag alibi Gemensamma mångfaldsmål kan ses som samordning Mansfield‑programmet, som drivs av …
"Jag är helt körd": Advokat efter att ha förskringat 14 miljoner
En brittisk advokat har fått sin licens indragen efter att ha gjort över 80 otillåtna överföringar från advokatbyråns klientkonto på totalt cirka 1,2 miljoner pund, motsvarande drygt 14,5 miljoner kronor. Andrew Cooper, som var delägare på advokatbyrån Streathers Solicitors i London med inriktning på bouppteckningar, gjorde de otillåtna överföringarna mellan augusti 2019 och juni 2022. …
Experten om vår tids korruption: "Man köper sig fri från ansvar”
Svenska myndigheter och kommuner upphandlar varor och tjänster för över 1 000 miljarder kronor varje år. Med köpkraften följer också ett ansvar och en risk för korruption. I sin nya handbok visar Parul Sharma hur offentlig sektor kan arbeta mer systematiskt och ta verkligt ansvar i globala leverantörsled. Ett kraftfullt verktyg – som inte används …
EU pressar Shein efter sexdockskandal
Shein skärper nu sina ålderskontroller i EU. Beskedet kommer efter hård kritik mot att minderåriga kunnat se barnliknande sexdockor på plattformen. Under en utfrågning i EU‑parlamentet berättade det kinesiska bolagets chefsjurist Zhu Yinan att bolaget rullar ut ett nytt system för åldersverifiering, det rapporterar Politico. Lösningen bygger på en extern tjänst och införs stegvis i …
Advokatsamfundet meddelade under tisdagen att man har tecknat ramavtal med fyra leverantörer av juridisk AI: Blendow Lexnova, Legora, Juno och JP Infonet, skriver Dagens Juridik.
Avtalen ska erbjuda fördelaktiga villkor för advokater och advokatbyråer som vill använda AI-tjänster i sin verksamhet.
”Vi sänker trösklarna för teknikskiftet på advokatbyråerna”, skrev Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, på Linkedin i samband med tillkännagivandet.
Snabb utveckling inom legal tech
Bakgrunden till initiativet är den snabba utvecklingen inom legal tech och AI, där marknaden präglas av ett stort antal aktörer med lösningar av varierande kvalitet.
Missa inte: Åklagarens miss gjorde att miljoner försvann. Realtid
Enligt Advokatsamfundet har behovet varit tydligt att kunna skilja seriösa och ansvarsfulla AI-lösningar från mer ytliga tillämpningar.
”Det händer väldigt mycket inom legal tech och AI just nu, och utvecklingen går snabbt. Samtidigt är det inte alltid enkelt för enskilda advokater att skilja verklig substans från mer ytlig marknadsföring”, säger Mia Edwall Insulander till Dagens Juridik.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Ersätter inte juristens omdöme
En av de utvalda leverantörerna, Blendow Lexnova, erbjuder tjänsten Legal Assistant som bygger på en databas med över 100 000 unika juridiska innehållskällor.
Läs även: Mjukvaruaktierna utmanas av AI – ”lägsta nivån sedan 2002”. Dagens PS
Tjänsten är utformad som ett analys- och researchstöd snarare än en ersättning för juristens professionella omdöme.
Nyheten presenterades dagen innan TechTorget Stockholm, ett event där Advokatsamfundet är samarbetspartner och där de utvalda leverantörerna gavs möjlighet att demonstrera sina tjänster.
Marknaden växer
Marknaden för juridisk AI i Sverige växer snabbt.
En av ramavtalets parter, Legora, värderades i höstas till omkring 17 miljarder kronor enligt Dagens Industri.
Missa inte: Brottslig mångfald i USA: 42 advokatbyråer varnas av myndighet. Realtid
Samtidigt lockar sektorn nya aktörer, nyligen tog AI-startupen Arkivia, som riktar sig mot familjerätt, in 12,25 miljoner kronor från investerare som Sven Hagströmer och Max Martin.
Internationellt är konkurrensen ännu hårdare, med amerikanska aktörer som Harvey som redan nått miljardvärderingar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.