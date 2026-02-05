Advokatsamfundet tror på AI – fyra leverantörer får ramavtal

Advokatsamfundet meddelade under tisdagen att man har tecknat ramavtal med fyra leverantörer av juridisk AI: Blendow Lexnova, Legora, Juno och JP Infonet, skriver Dagens Juridik.

Avtalen ska erbjuda fördelaktiga villkor för advokater och advokatbyråer som vill använda AI-tjänster i sin verksamhet.

”Vi sänker trösklarna för teknikskiftet på advokatbyråerna”, skrev Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, på Linkedin i samband med tillkännagivandet.

Snabb utveckling inom legal tech

Bakgrunden till initiativet är den snabba utvecklingen inom legal tech och AI, där marknaden präglas av ett stort antal aktörer med lösningar av varierande kvalitet.

Enligt Advokatsamfundet har behovet varit tydligt att kunna skilja seriösa och ansvarsfulla AI-lösningar från mer ytliga tillämpningar.

”Det händer väldigt mycket inom legal tech och AI just nu, och utvecklingen går snabbt. Samtidigt är det inte alltid enkelt för enskilda advokater att skilja verklig substans från mer ytlig marknadsföring”, säger Mia Edwall Insulander till Dagens Juridik.