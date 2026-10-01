Flera tunga namn har redan lämnat Weil Gotshal & Manges i London, och fler är på väg. Det är kontentan i nya medieuppgifter.
Advokater flyr från Weil – går direkt till konkurrenter
Den amerikanska advokatbyrån Weil Gotshal & Manges står inför ytterligare avhopp bland sina ledande jurister inom private equity i London.
Flera delägare uppges vara i samtal med konkurrerande byråer, vilket förstärker den pågående turbulensen kring Weil, rapporterar Bloomberg.
Tom Richards, som leder Weils finansverksamhet i London och arbetar med private equity-fonder och deras portföljbolag, förhandlar om att lämna byrån för konkurrenten Simpson Thacher & Bartlett, enligt personer med insyn i frågan.
Har väckt uppmärksamhet
Även Max Oppenheimer, som arbetar med företagsförvärv och rådgivning åt private equity-kunder i London, väntas lämna Weil för Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison.
Han har bland annat varit rådgivare åt fonder som Lone Star och General Atlantic i samband med transaktioner.
Ytterligare två delägare inom Weils finansverksamhet, Alex Eagle och Patrick Brendon, uppges också föra samtal om att gå till Simpson Thacher.
Avhoppen är de senaste i en rad förändringar som har drabbat Weil under de senaste veckorna.
Bland de mest uppmärksammade är Michael Aiello, chef för byråns corporate-verksamhet och en av dess mest inflytelserika delägare.
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Erfarenhet av flera stora företag
Weil arbetar nu med att stärka verksamheten efter avhoppen. Ett alternativ som har övervägts är en möjlig sammanslagning med en konkurrent, enligt tidigare uppgifter.
Richards har arbetat på Weil i mer än ett decennium och räknas som en av byråns mer framstående rådgivare inom större företagsaffärer i Storbritannien.
Under sin karriär på Weil har han bland annat arbetat med private equity-jättar som Advent International, Bain Capital, Blackstone och Permira.
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Tuff konkurrens
Utvecklingen speglar den hårda konkurrensen mellan de stora amerikanska advokatbyråerna om erfarna jurister och lönsamma private equity-uppdrag.
London är en särskilt viktig marknad för rådgivning kring uppköp och finansiering, där byråerna konkurrerar om både stora internationella fonder och bolag i deras portföljer.
Weil har uppgett att de aktuella avhoppen varit väntade sedan en tid tillbaka och att fokus ligger på tillväxt samt att fortsätta leverera rådgivning och service till kunderna.
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