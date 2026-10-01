Advokater flyr från Weil – går direkt till konkurrenter

Den amerikanska advokatbyrån Weil Gotshal & Manges står inför ytterligare avhopp bland sina ledande jurister inom private equity i London.

Flera delägare uppges vara i samtal med konkurrerande byråer, vilket förstärker den pågående turbulensen kring Weil, rapporterar Bloomberg.

Tom Richards, som leder Weils finansverksamhet i London och arbetar med private equity-fonder och deras portföljbolag, förhandlar om att lämna byrån för konkurrenten Simpson Thacher & Bartlett, enligt personer med insyn i frågan.

Har väckt uppmärksamhet

Även Max Oppenheimer, som arbetar med företagsförvärv och rådgivning åt private equity-kunder i London, väntas lämna Weil för Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison.

Han har bland annat varit rådgivare åt fonder som Lone Star och General Atlantic i samband med transaktioner.

Ytterligare två delägare inom Weils finansverksamhet, Alex Eagle och Patrick Brendon, uppges också föra samtal om att gå till Simpson Thacher.

Avhoppen är de senaste i en rad förändringar som har drabbat Weil under de senaste veckorna.

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Bland de mest uppmärksammade är Michael Aiello, chef för byråns corporate-verksamhet och en av dess mest inflytelserika delägare.

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