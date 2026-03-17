Affärsjuridikens lukrativa timtaxa utmanas. Om AI kan ta över grovjobbet tvingas advokatbyråerna ställa om från att sälja tid till att sälja beslut. Det menar tunga branschröster som nu spår slutet för den traditionella intäktspyramiden.
Adjö timtaxa – affärsjuristernas guldko hotas i grunden
I decennier har affärsjuridiken vilat på en lukrativ affär: timmarna som juniora jurister lägger på research och granskning genererar stora intäkter till delägarna. Men nu kan modellen spricka.
Enligt experten Joe Calve, med bakgrund i flera av världens största byråer, är vi på väg in i en era han kallar ”Judgment as a Service”. Här är det inte längre dokumentproduktionen som är till salu, utan det mänskliga omdömet.
Läs mer:
Ny advokatbyrå växer – tar strid för Trumps måltavlor
Den nya modellen
I den nya modellen blir AI, i form av LLM-tjänster som svenska Legora och amerikanska Harvey själva fundamentet som utför 90 procent av arbetet. Då består basen i produktionen av teknologi istället för en armé av biträdande jurister, påstår Joe Calve i en kommentar i Law.com.
I byråns mellanlagret förväntar sig Calve en helt ny yrkesroll: ”Legal AI Engineers”. Deras jobb är inte att skriva avtal, utan att verifiera och optimera de AI-modeller som byrån använder för att säkerställa högsta kvalitet.
I toppen sitter delägarna, vars roll renodlas till att vara strategiska rådgivare. Det handlar om att kunna säga:
”Här är de tre riskerna som faktiskt kan döda affären, och här är mitt beslut”.
LLM-tjänster utmanar timtaxa
Utvecklingen syns redan på marknaden. Max Junestrand, vd för AI-bolaget Legora, pratar i Dagens Industri om hur kriget om juristernas verktyg hettar till. Samtidigt som riskkapitaljätten EQT satsar stort på konkurrenten Harvey.
Många kunder har på kort tid gått från att förbjuda AI i sina ärenden till att kräva det. Susan Wortzman, partner på McCarthy Tetrault, konstaterar att skiftet i klienternas förväntningar har skett extremt snabbt.
Men omställningen är smärtsam för de etablerade drakarna. Deras ekonomiska struktur är byggd på debiterbara timmar, vilket gör AI till ett direkt hot mot deras nuvarande omsättning.
Svår framtid för yngre jurister
Än så länge lyser genombrottet med sin frånvaro. De största byråerna betalar fortfarande bra för kompetenta biträdande jurister och tar också bra betalt för deras arbete. Men tjänsterna som kan utmana hela affärsjuridikens intäktsmodell lockar gigantiska investeringar.
Samtidigt växer oron för de unga juristerna. Om AI tar över det enklare arbetet försvinner platser i den naturliga ”skolan” där juniorer lär sig hantverket genom att slita i sitt anletes svett.
Hela 72 procent av tillfrågade brittiska jurister ser redan brister i djup argumentation hos yngre kollegor. Frågan är hur framtidens delägare ska utveckla det omdöme som är tänkt att bli byråns kvarvarande produkt.