Adjö timtaxa – affärsjuristernas guldko hotas i grunden

I decennier har affärsjuridiken vilat på en lukrativ affär: timmarna som juniora jurister lägger på research och granskning genererar stora intäkter till delägarna. Men nu kan modellen spricka.

Enligt experten Joe Calve, med bakgrund i flera av världens största byråer, är vi på väg in i en era han kallar ”Judgment as a Service”. Här är det inte längre dokumentproduktionen som är till salu, utan det mänskliga omdömet.

Läs mer:

Ny advokatbyrå växer – tar strid för Trumps måltavlor

Den nya modellen

I den nya modellen blir AI, i form av LLM-tjänster som svenska Legora och amerikanska Harvey själva fundamentet som utför 90 procent av arbetet. Då består basen i produktionen av teknologi istället för en armé av biträdande jurister, påstår Joe Calve i en kommentar i Law.com.

I byråns mellanlagret förväntar sig Calve en helt ny yrkesroll: ”Legal AI Engineers”. Deras jobb är inte att skriva avtal, utan att verifiera och optimera de AI-modeller som byrån använder för att säkerställa högsta kvalitet.

I toppen sitter delägarna, vars roll renodlas till att vara strategiska rådgivare. Det handlar om att kunna säga:

”Här är de tre riskerna som faktiskt kan döda affären, och här är mitt beslut”.