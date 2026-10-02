Nato Innovation Fund har gjort sin första direkta investering i Sverige. Nu står det klart att advokatbyrån Synch rådgav KTH-avknoppningen Terasi i affären, där även den CIA-kopplade fonden In-Q-Tel gick in.
Nato gör sin första svenska investering – här är rådgivarna bakom affären
Det Kistabaserade deeptechbolaget Terasi har tagit in 11 miljoner euro i en såddrunda, motsvarande drygt 121 miljoner kronor. Rundan leddes gemensamt av Nato Innovation Fund (NIF) och Berlinbaserade Join Capital.
Kapitalrundan avslöjades först av Impact Loop och Industrial Loop, utifrån handlingar som bolaget skickat in till Bolagsverket. Den 22 september bekräftade Terasi att NIF fanns bland investerarna.
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Nu framgår också vilka jurister som satt vid bordet. Advokatbyrån Synch meddelar att byrån varit rådgivare åt Terasi i finansieringsrundan. Teamet bestod av Andreas Börjesson, Emma Bergström, Johan Hedlund, Emma Lindberg, Mathilda Nordmark, Amila Briga, Erica Antonovic och Johan Toma.
”Synch gav erfaret, snabbt och affärsmässigt stöd genom hela finansieringsrundan och hjälpte oss att hantera komplexa internationella avtal på ett smidigt sätt utan att tappa tempo i affären”, säger Terasis vd och medgrundare James Campion i byråns pressmeddelande.
Första i Sverige
Det är NIF:s första direkta investering i ett svenskt bolag. Fonden stöds av 24 Nato-länder, däribland Sverige, men fattar sina investeringsbeslut oberoende av alliansen.
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Efter kapitaltillskottet värderas Terasi till 282,2 miljoner kronor, skriver Impact Loop. NIF-partnern Sander Verbrugge och Simone Lavizzari från Join Capital tar plats i styrelsen, medan styrelseproffset Ingrid Nordmark blir ordförande.
Bland de nya investerarna finns också In-Q-Tel och D3. Befintliga ägare som Navigare Ventures, Almi Invest, Onsight Ventures, Further Than Capital och KTH Ventures går in igen, enligt Tech.eu.
CIA-fonden också med
Att In-Q-Tel finns med gör affären särskilt intressant. Realtid skrev nyligen om hur CIA-fonden hjälpte tyska drönartillverkaren Quantum Systems in på den amerikanska marknaden.
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Europa saknar en direkt motsvarighet till In-Q-Tel. Det närmaste är NIF, men utan underrättelsemandat.
I Terasi sitter nu båda fonderna på ägarlistan.
Svåra att störa ut
Terasi grundades av Campion, Adrian Gomez-Torrent och Bernhard Beuerle som en avknoppning från KTH. Bolaget utvecklar miniatyriserad hårdvara för trådlösa tillämpningar på frekvenser över 60 GHz, avsedd för kommunikation, radar och rymd, enligt Synch.
Enheterna är fickstora och skickar data i smala strålar. Det gör signalerna svårare att lokalisera och störa ut än militärradio som sänder åt alla håll, enligt Kista Science City.
”Europas försvarsmakter måste kunna överföra avgörande information säkert och snabbt, i miljöer där infrastruktur, satelliter och själva frekvensutrymmet kan vara utsatta för angrepp”, säger Campion i ett uttalande som återges av Kista Science City.
Terasi samarbetar redan med Försvarsmakten, Europeiska rymdorganisationen ESA och flera försvarsbolag. Pengarna ska användas till att nå fler europeiska försvarsmakter, växa teamet och ta fram nya produkter.
Kapitalet strömmar in
Riskkapitalet har öst pengar över försvarsteknik i år.
Enligt Pitchbook-siffror som Realtid rapporterat tidigare hade försvarsteknikbolag tagit in 12,3 miljarder dollar från riskkapitalfonder sedan årsskiftet, mer än under hela 2025.
Även i Sverige strömmar privat kapital in i försvarsindustrin, från affärsänglar till ammunitionsfabriker.