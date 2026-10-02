Nato gör sin första svenska investering – här är rådgivarna bakom affären

Det Kistabaserade deeptechbolaget Terasi har tagit in 11 miljoner euro i en såddrunda, motsvarande drygt 121 miljoner kronor. Rundan leddes gemensamt av Nato Innovation Fund (NIF) och Berlinbaserade Join Capital.

Kapitalrundan avslöjades först av Impact Loop och Industrial Loop, utifrån handlingar som bolaget skickat in till Bolagsverket. Den 22 september bekräftade Terasi att NIF fanns bland investerarna.

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Nu framgår också vilka jurister som satt vid bordet. Advokatbyrån Synch meddelar att byrån varit rådgivare åt Terasi i finansieringsrundan. Teamet bestod av Andreas Börjesson, Emma Bergström, Johan Hedlund, Emma Lindberg, Mathilda Nordmark, Amila Briga, Erica Antonovic och Johan Toma.

”Synch gav erfaret, snabbt och affärsmässigt stöd genom hela finansieringsrundan och hjälpte oss att hantera komplexa internationella avtal på ett smidigt sätt utan att tappa tempo i affären”, säger Terasis vd och medgrundare James Campion i byråns pressmeddelande.

Första i Sverige

Det är NIF:s första direkta investering i ett svenskt bolag. Fonden stöds av 24 Nato-länder, däribland Sverige, men fattar sina investeringsbeslut oberoende av alliansen.

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Efter kapitaltillskottet värderas Terasi till 282,2 miljoner kronor, skriver Impact Loop. NIF-partnern Sander Verbrugge och Simone Lavizzari från Join Capital tar plats i styrelsen, medan styrelseproffset Ingrid Nordmark blir ordförande.

Bland de nya investerarna finns också In-Q-Tel och D3. Befintliga ägare som Navigare Ventures, Almi Invest, Onsight Ventures, Further Than Capital och KTH Ventures går in igen, enligt Tech.eu.