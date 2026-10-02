KPMG:s globala chefsjurist Anne Collins, som granskats för sin hantering av visselblåsaren i Australien, lämnar sin post. Samtidigt säger storbanken ANZ upp samarbetet med revisionsjätten efter 57 år.
KPMG:s globala chefsjurist lämnar – mitt i visselblåsarskandal
Anne Collins, global chefsjurist på KPMG International sedan 2016, har lämnat rollen som en del av en bredare omstöpning av ledningen. Det framgår av en uppdatering på firmans hemsida, skriver Financial Times.
Beskedet kom på torsdagen, samma dag som KPMG Internationals nya vd Gary Wingrove formellt tog över.
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Enligt en person med insyn i den interna kommunikationen ska Wingrove ha sagt till seniora partners att Collins avgång länge varit planerad för att sammanfalla med att den avgående vd:n Bill Thomas går i pension, uppger FT.
Collins ersätts av London-baserade Susan Walsh, tidigare biträdande global chefsjurist.
Kontaktades av visselblåsaren
Avgången är ändå svår att skilja från skandalen som skakat KPMG i Australien. Både Collins och Wingrove har kallats till förhör inför en australisk parlamentarisk kommitté som utreder hur KPMG-partners använt konfidentiell kundinformation för att vinna revisionsuppdrag.
Visselblåsaren slog larm redan 2024. KPMG har medgett att den australiska ledningen inte tog uppgifterna på tillräckligt stort allvar, och firman har sedan dess petat landschefen och flera andra toppchefer.
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Enligt FT vände sig visselblåsaren även till den globala ledningen, däribland Collins och Thomas, men fick beskedet att ingen formell utredning skulle inledas. Motiveringen var att KPMG International inte kunde tvinga den australiska firman att agera och att underlaget var för tunt för en egen granskning.
Collins har själv djupa rötter i Australien. Hon kom till KPMG 2010 efter två decennier på advokatbyrån Ashurst och var chefsjurist för KPMG Australia innan hon tog den globala rollen. Wingrove var vd för KPMG Australia fram till 2022, då han blev operativ chef för KPMG International i London.
ANZ lämnar efter 57 år
På fredagen kom nästa smäll. ANZ, som haft KPMG som revisor sedan 1969, ska upphandla en ny revisionsbyrå – och KPMG får inte delta. Banken motiverar beslutet med att en så lång relation inte längre anses lämplig, rapporterar nyhetsbyrån AAP. Den nya revisorn ska ta över från räkenskapsåret 2028/29.
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Det är ett kännbart tapp. KPMG fakturerade ANZ 21,4 miljoner australiska dollar för revision och granskning under 2024/25, och 29,6 miljoner totalt inklusive andra tjänster, enligt AAP.
ANZ ansluter sig därmed till en växande skara kunder som lämnat firman, bland dem försäkringsbolaget IAG, investmentbanken Macquarie och fastighetsbolaget Lendlease – vars konfidentiella dokument KPMG:s revisorer kom åt.
Krisen kostar
Anklagelserna lyftes i det australiska parlamentet i mars av Labor-senatorn Deborah O’Neill. Enligt visselblåsaren använde KPMG konfidentiella dokument från revisionskunderna Lendlease och Optus för att vinna uppdrag hos Westpac, Dexus och Telstra.
I den politiska stormen som följde har nya statliga uppdrag frysts och den nya australiska ledningen har tvingats skära hundratals jobb. Den australiska verksamheten har också vänt sig till moderorganisationen för ekonomiskt stöd, som Realtid tidigare rapporterat.
Skandalen skuggar ett annars starkt facit för Thomas, under vars ledning KPMG globalt vuxit snabbare än Deloitte, PwC och EY.