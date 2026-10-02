KPMG:s globala chefsjurist lämnar – mitt i visselblåsarskandal

Anne Collins, global chefsjurist på KPMG International sedan 2016, har lämnat rollen som en del av en bredare omstöpning av ledningen. Det framgår av en uppdatering på firmans hemsida, skriver Financial Times.

Beskedet kom på torsdagen, samma dag som KPMG Internationals nya vd Gary Wingrove formellt tog över.

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Enligt en person med insyn i den interna kommunikationen ska Wingrove ha sagt till seniora partners att Collins avgång länge varit planerad för att sammanfalla med att den avgående vd:n Bill Thomas går i pension, uppger FT.

Collins ersätts av London-baserade Susan Walsh, tidigare biträdande global chefsjurist.

Kontaktades av visselblåsaren

Avgången är ändå svår att skilja från skandalen som skakat KPMG i Australien. Både Collins och Wingrove har kallats till förhör inför en australisk parlamentarisk kommitté som utreder hur KPMG-partners använt konfidentiell kundinformation för att vinna revisionsuppdrag.

Visselblåsaren slog larm redan 2024. KPMG har medgett att den australiska ledningen inte tog uppgifterna på tillräckligt stort allvar, och firman har sedan dess petat landschefen och flera andra toppchefer.

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Enligt FT vände sig visselblåsaren även till den globala ledningen, däribland Collins och Thomas, men fick beskedet att ingen formell utredning skulle inledas. Motiveringen var att KPMG International inte kunde tvinga den australiska firman att agera och att underlaget var för tunt för en egen granskning.

Collins har själv djupa rötter i Australien. Hon kom till KPMG 2010 efter två decennier på advokatbyrån Ashurst och var chefsjurist för KPMG Australia innan hon tog den globala rollen. Wingrove var vd för KPMG Australia fram till 2022, då han blev operativ chef för KPMG International i London.