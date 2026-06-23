AI-tjänst bakom historisk domstolstvist

Fallet rörde en obetald skuld där traditionell juridisk hjälp riskerade att kosta mer än själva kravet.

Genom att anlita företaget Garfield AI, som erbjuder automatiserade juridiktjänster, kunde klienten sänka kostnaden betydligt.

Eftersom mål än så länge inte får drivas av AI i själva domstolen tog en barrister över och pläderade på det AI‑framtagna underlaget. Kombinationen av automatiserat förarbete och mänsklig plädering gjorde att klienten till slut fick rätt, rapporterar Financial Times.

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Garfield AI automatiserar förarbetet

Garfield AI:s tjänst bygger på att AI tar över det tidskrävande förarbetet i småtvister. Det kan till exempel handla om att ta fram kravbrev, stämningsansökningar, vittnesutkast och annat processmaterial.



Prissättningen är låg – från ett par pund för ett kravbrev till runt femtio pund för en stämningsansökan – vilket gör det möjligt att driva krav som annars inte skulle vara ekonomiskt försvarbara.

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Barristerns roll kvarstår

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Garfield AI tog genom sin AI-tjänst fram delar av processmaterialet, inklusive kravbrev, stämningshandlingar och utkast till vittnesutsagor. Men AI får än så länge inte föra en klients talan i domstol.



När målet skulle läggas fram inför domstol krävdes därför en barrister för att sköta korsförhör och argumentation.



Utan den mänskliga pläderingen hade målet inte kunnat avgöras. Men det var kombinationen av AI‑underlag och barristerns arbete som gjorde att klienten till slut fick rätt.

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