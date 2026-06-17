Står er familj inför ett generationsskifte? Med rätt stöd och vägledning kan arvet förvaltas och förädlas på bästa sätt. ”Vi fungerar som en strategisk och långsiktig partner för familjer som vill skapa goda förutsättningar för kommande generationer”, säger Susanne Andersson, Private Banker på Handelsbanken.
Expertens tips inför generationsskiftet: ”Bör planera in det tidigt”
Sverige är mitt inne i ett historiskt arvsskifte när baby boomer-generationen – född mellan 1945 och mitten av 60-talet – ska lämna över sina tillgångar till barnen.
Förmögenhetsförflyttningen kommer att bli historiskt stor. För familjer med stora ekonomiska tillgångar, som kan vara spridda över flera företag och fastigheter, är det viktigt med ett kvalificerat stöd under hela processen.
När familjens tillgångar ska föras vidare är det viktigt att inte bara tänka på kapitalet. Minst lika viktigt är att föra vidare kunskap, värderingar, ansvarstagande och ett långsiktigt perspektiv.
”Det skapar bättre förutsättningar för framtiden. Att förbereda nästa generation handlar inte bara om ekonomi, utan också om att bygga förståelse, trygghet och förmåga att fatta välgrundade beslut över tid”, säger Susanne.
”Klokt att börja samtalen flera år i förväg”
Förberedelserna börjar långt innan ett ägarskifte blir aktuellt.
Enligt Susanne är ett första steg, för att göra skiftet så smidigt som möjligt, att ha en öppen dialog inom familjen kring vilka förväntningar som kommer med arvet.
”Det handlar inte om att nästa generation ska ta över i morgon. Tvärtom är det ofta klokt att börja samtalen flera år i förväg. Ju tidigare familjen börjar diskutera mål, ansvar och framtida förväntningar, desto bättre förutsättningar skapas för alla inblandade.”
Vill ni planera er familjs framtid? Välkommen att kontakta Handelsbanken för ett förutsättningslöst möte
Att koppla in sin bank i ett så tidigt skede som möjligt är också fördelaktigt. På Handelsbanken arbetar man, inom Private Banking, långsiktigt med att lära känna hela familjen och förstå deras situation, ambitioner och framtidsplaner.
”Vi vill bygga relationer över tid och hjälpa familjer att skapa trygghet inför framtiden. Det handlar om att förstå vilka behov som finns idag, men också vilka behov som kan uppstå längre fram”, säger Susanne.
Bankens breda kompetens gör det möjligt att stötta familjer inom allt från kapitalförvaltning och juridiska frågor till företagande, internationella frågor, stiftelser, skog- och lantbruksfastigheter samt familjeekonomi.
Ser stort värde i att träffa nästa generation tidigt
En viktig del av arbetet handlar också om att möta nästa generation.
”För den generation som har byggt upp ett livsverk är det ofta viktigt att veta att nästa generation är förberedd för det ansvar som följer med ett framtida ägande. Många unga vuxna har kanske inte fått full insyn i familjens ekonomi eller erfarenhet av de beslut som behöver fattas längs vägen.”
Därför ser Handelsbanken ett stort värde i att träffa nästa generation tidigt och skapa en dialog kring ekonomi, investeringar, företagande och långsiktiga mål.
Genom dialog, vägledning och anpassade utbildningsinsatser hjälper Handelsbanken nästa generation att bygga den kunskap, trygghet och det omdöme som krävs för att ta ansvar för familjens tillgångar och fatta välgrundade beslut över tid.
”Vi vill ge nästa generation förutsättningar att känna sig trygg i sitt ansvar och rustad för framtiden. När människor får möjlighet att utveckla sin förståelse och kompetens över tid skapas bättre förutsättningar att både bevara och utveckla det som tidigare generationer har byggt upp”, säger Susanne.
Handelsbankens lokala närvaro över hela landet gör det också möjligt att bygga långsiktiga relationer nära kunderna.
”Oavsett om det handlar om familjens framtidsplaner, ägarfrågor eller förberedelser inför kommande generationers ansvar vill vi finnas där som en långsiktig partner. Det skapar trygghet att ha någon att vända sig till som känner familjen, deras mål och deras ambitioner”, avslutar Susanne Andersson.
Tre tips för att förbereda nästa generation
- Börja samtalet i god tid
Att skapa förståelse för ansvar, mål och framtidsplaner är en process som tar tid. Ju tidigare dialogen börjar, desto bättre förutsättningar skapas.
- Involvera nästa generation stegvis
Nästa generation behöver inte känna till alla detaljer från början. Det viktiga är att bygga förståelse över tid för de värderingar, det ansvar och de beslut som följer med ett framtida ägande.
- Investera i kunskap
Kunskap och förståelse skapar trygghet. Med rätt vägledning och utbildning blir det lättare att fatta välgrundade beslut och ta ansvar över tid.
Välkommen att kontakta Handelsbanken för ett förutsättningslöst samtal om din familjs framtid