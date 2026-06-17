Expertens tips inför generationsskiftet: ”Bör planera in det tidigt”

Sverige är mitt inne i ett historiskt arvsskifte när baby boomer-generationen – född mellan 1945 och mitten av 60-talet – ska lämna över sina tillgångar till barnen.

Förmögenhetsförflyttningen kommer att bli historiskt stor. För familjer med stora ekonomiska tillgångar, som kan vara spridda över flera företag och fastigheter, är det viktigt med ett kvalificerat stöd under hela processen.

När familjens tillgångar ska föras vidare är det viktigt att inte bara tänka på kapitalet. Minst lika viktigt är att föra vidare kunskap, värderingar, ansvarstagande och ett långsiktigt perspektiv.

”Det skapar bättre förutsättningar för framtiden. Att förbereda nästa generation handlar inte bara om ekonomi, utan också om att bygga förståelse, trygghet och förmåga att fatta välgrundade beslut över tid”, säger Susanne.

”Klokt att börja samtalen flera år i förväg”

Förberedelserna börjar långt innan ett ägarskifte blir aktuellt.

Enligt Susanne är ett första steg, för att göra skiftet så smidigt som möjligt, att ha en öppen dialog inom familjen kring vilka förväntningar som kommer med arvet.

”Det handlar inte om att nästa generation ska ta över i morgon. Tvärtom är det ofta klokt att börja samtalen flera år i förväg. Ju tidigare familjen börjar diskutera mål, ansvar och framtida förväntningar, desto bättre förutsättningar skapas för alla inblandade.”

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Att koppla in sin bank i ett så tidigt skede som möjligt är också fördelaktigt. På Handelsbanken arbetar man, inom Private Banking, långsiktigt med att lära känna hela familjen och förstå deras situation, ambitioner och framtidsplaner.

”Vi vill bygga relationer över tid och hjälpa familjer att skapa trygghet inför framtiden. Det handlar om att förstå vilka behov som finns idag, men också vilka behov som kan uppstå längre fram”, säger Susanne.

Bankens breda kompetens gör det möjligt att stötta familjer inom allt från kapitalförvaltning och juridiska frågor till företagande, internationella frågor, stiftelser, skog- och lantbruksfastigheter samt familjeekonomi.