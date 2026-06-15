Advokater allt mer utsatta: Nu ska det åtgärdas

Konventionen antogs för drygt ett år sedan och fastställer minimistandarder för skyddet av såväl enskilda advokater som advokatsamfund.

Syftet är att stärka skyddet för advokatyrket och rätten att utöva yrket självständigt och utan diskriminering, otillbörliga hinder eller inblandning. och utan att utsättas för angrepp, hot, trakasserier eller skrämseltaktik.

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Mikael Swahn får samtidigt i uppdrag av regeringen att analysera om ytterligare åtgärder bör vidtas för att stärka och effektivisera det disciplinära regelverket och dess efterlevnad, skriver Dagens Juridik.

Han ska också ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot advokater i deras yrkesutövning. Utredningen ska presenteras i september nästa år.

Allt mer utsatta

Uppdraget kommer i en tid då advokatkårens utsatthet aktualiserats på nytt. I slutet av maj sköts och skadades en advokat under en pågående vräkning i Älvsjö i södra Stockholm.

Advokaten befann sig på platsen i sin yrkesutövning, mitt på dagen, för att bistå i ärendet. Totalt skadades tre personer i skjutningen.

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Advokatsamfundet ser allvarligt på händelsen och pekar på den utsatthet som präglar yrket. ”

Det är oacceptabelt om advokater inte är tillräckligt fredade i sitt arbete för sina klienter”, sade generalsekreteraren Mia Edwall Insulander då.

Hon menade samtidigt att det finns en viss bristande förståelse inom rättsväsendet för att advokater kan vara mycket utsatta i sina ärenden.