Advokatbyrå klonar sina delägare: "Alltid vaken"

Artificiell intelligens tar nu ytterligare ett steg in i den juridiska världen.

Den amerikanska advokatbyrån Vorys, Sater, Seymour & Pease har utvecklat AI-baserade versioner av sina delägare, eller partners som det heter på engelska.

Dessa kloner ska kunna ge råd, granska dokument och resonera på samma sätt som de människorna som de är skapade utifrån.

Har blivit till chattbotar

Projektet har tagits fram tillsammans med ett forskningslaboratorium vid Stanford Law School. Hittills har digitala ”personor” skapats av 19 delägare på byrån, skriver Reuters som beskriver det som att AI-klonen ”alltid är vaken”.

Målet är inte att kopiera tidigare juridiska dokument eller rättsutredningar, utan att återskapa hur varje jurist tänker, analyserar problem och fattar beslut.

De AI-drivna personorna fungerar som chattbotar som kan svara på frågor eller föreslå ändringar i dokument utifrån en specifik jurists arbetssätt.

Underlaget bygger på omfattande intervjuer där advokaterna beskriver sina erfarenheter, värderingar och metoder.

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