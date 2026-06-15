Vill du att din chef alltid ska finnas tillgänglig som AI? Vissa anställda kanske tvekar. Men på en amerikansk advokatbyrå har det blivit verklighet.
Advokatbyrå klonar sina delägare: "Alltid vaken"
Artificiell intelligens tar nu ytterligare ett steg in i den juridiska världen.
Den amerikanska advokatbyrån Vorys, Sater, Seymour & Pease har utvecklat AI-baserade versioner av sina delägare, eller partners som det heter på engelska.
Dessa kloner ska kunna ge råd, granska dokument och resonera på samma sätt som de människorna som de är skapade utifrån.
Har blivit till chattbotar
Projektet har tagits fram tillsammans med ett forskningslaboratorium vid Stanford Law School. Hittills har digitala ”personor” skapats av 19 delägare på byrån, skriver Reuters som beskriver det som att AI-klonen ”alltid är vaken”.
Målet är inte att kopiera tidigare juridiska dokument eller rättsutredningar, utan att återskapa hur varje jurist tänker, analyserar problem och fattar beslut.
De AI-drivna personorna fungerar som chattbotar som kan svara på frågor eller föreslå ändringar i dokument utifrån en specifik jurists arbetssätt.
Underlaget bygger på omfattande intervjuer där advokaterna beskriver sina erfarenheter, värderingar och metoder.
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Satsar på egna lösningar
Initiativet är ett exempel på hur advokatbyråer försöker hitta konkurrensfördelar i takt med att generativ AI får allt större betydelse för branschen.
Samtidigt pågår en bredare diskussion om hur tekniken kommer att påverka affärsmodeller, utbildning av yngre jurister och vägen till delägarskap.
Flera stora byråer satsar på egenutvecklade AI-lösningar.
Tidigare i veckan meddelade exempelvis Kirkland & Ellis att byrån planerar att investera motsvarande omkring fem miljarder kronor i egen AI-teknik baserad på interna kunskapsdatabaser.
På Vorys har AI-personorna redan testats i skarpa arbetsuppgifter.
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Finns kritik mot modellen
Jurister har använt flera olika digitala kollegor för att granska juridiska argument i inlagor till USA högsta domstol, analysera patentfrågor och identifiera potentiella tvister i företagsaffärer.
Yngre jurister kan också låta AI kommentera dokument i en senior partners stil innan utkast lämnas vidare.
Alla är dock inte övertygade om att personbaserad AI är den mest effektiva vägen framåt.
Kritiker menar att tekniken riskerar att fokusera för mycket på individuella arbetssätt i stället för att bygga system som optimerar själva arbetsprocessen.
Bakom forskningsprojektet finns Stanfords Legal Innovation through Frontier Technology Lab, som även utvecklar AI-baserade simuleringar för utbildning av yngre jurister.
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