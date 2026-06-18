Aviciis tidigare manager Arash ”Ash” Pournouri får en ny chans att driva sin rättsliga strid mot flera av den avlidne artistens bolag. Svea hovrätt river upp Stockholms tingsrätts beslut att stoppa hans talan och skickar tillbaka målet till tingsrätten.
Hovrätten river upp beslut – Striden mot Aviciis bolag fortsätter
”Det känns väldigt bra att målet nu får prövas i tingsrätten. I och med att den processrättsliga grunden är klarlagd ser jag fram emot en rättvis prövning av själva sakfrågan”, skriver Ash Pournouri i en kommentar till Realtid.
Det var i mars som tingsrätten avvisade stämningen, det vill säga slängde ut den utan att pröva om Pournouri hade rätt i sak.
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Domstolen ansåg att ansökan inte uppfyllde de krav som ställs. Bakom talan står fyra bolag knutna till Pournouri, DSJ Media AB, Iago KB, PRMD LLC och Veratone AG, och de överklagade beslutet.
Tingsrätten gjorde fel
Hovrätten ger dem nu rätt på en avgörande punkt: tingsrätten gjorde fel på vägen.
Pournouris sida borde ha fått chansen att förtydliga vad de egentligen ville innan domstolen avslutade ärendet.
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Dessutom fattade tingsrätten sitt beslut utan att först ha kallat motparten till en rättegång, och hann därför aldrig få klart för sig vilka invändningar Aviciis bolag skulle komma med. Utan det underlaget gick det helt enkelt inte att avgöra om talan borde tas upp, menar hovrätten.
Pournouri ser beslutet som en upprättelse efter kritiken som följde på tingsrättens avvisning.
”Eftersom jag har blivit beskylld för att ha lämnat in en ogrundad stämningsansökan och förlorat detta mål så känns det som en tydlig markering att Svea hovrätt nu funnit att avvisningen var ett rättegångsfel och undanröjt den”, skriver han till Realtid.
Felet bedöms ha kunnat påverka utgången och kan inte rättas till i hovrätten. Därför börjar processen om i tingsrätten. Beslutet går inte att överklaga.
Ingen vinst – men en chans till
Hovrätten inte tagit ställning till vem som har rätt i fallet, det handlar omatt frågan ska hanteras på nytt, inte att Pournouri vunnit något i sak.
Bakgrunden är att Pournouri, som var Tim ”Avicii” Berglings manager, anser sig utpekas som ansvarig för artistens död, bland annat i dokumentären ”Avicii: True Stories” och i två böcker.
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Det rapporterade Aftonbladet när stämningen blev känd. Efter Berglings död 2018 förvaltas bolagen av artistens far Klas Bergling.
Beklagar tvisten
Bolagens advokat Thomas Olsson kallade i mars talan ogrundad och sa till Aftonbladet att det bara var att beklaga att Pournouri försökte ”krama ur de sista dropparna” uppmärksamhet ur ärendet.
Klas Bergling sade att det var sorgligt att se sonens namn användas så, och betonade att varken han eller Berglings mor någonsin beskyllt Pournouri för sonens död.
Pournouri själv har tidigare sagt att han tänker fortsätta. ”Jag tänker fortsätta den processen tills den faktabaserade sanningen om vad som faktiskt hände är dokumenterad och prövad”, skrev han till Aftonbladet i mars.
Hovrättsbeskedet kommer samtidigt som Pournouri är inblandad i flera andra rättsliga tvister kopplade till hur han framställts efter Aviciis död.
Tidigare i juni förlorade han ett mål mot regissören Levan Tsikurishvili, som friades från anklagelser om grovt förtal efter att Pournouri väckt åtal med anledning av ett inlägg på sociala medier, rapporterade Breakit.