Hovrätten river upp beslut – Striden mot Aviciis bolag fortsätter

”Det känns väldigt bra att målet nu får prövas i tingsrätten. I och med att den processrättsliga grunden är klarlagd ser jag fram emot en rättvis prövning av själva sakfrågan”, skriver Ash Pournouri i en kommentar till Realtid.

Det var i mars som tingsrätten avvisade stämningen, det vill säga slängde ut den utan att pröva om Pournouri hade rätt i sak.

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Domstolen ansåg att ansökan inte uppfyllde de krav som ställs. Bakom talan står fyra bolag knutna till Pournouri, DSJ Media AB, Iago KB, PRMD LLC och Veratone AG, och de överklagade beslutet.

Tingsrätten gjorde fel

Hovrätten ger dem nu rätt på en avgörande punkt: tingsrätten gjorde fel på vägen.

Pournouris sida borde ha fått chansen att förtydliga vad de egentligen ville innan domstolen avslutade ärendet.

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Dessutom fattade tingsrätten sitt beslut utan att först ha kallat motparten till en rättegång, och hann därför aldrig få klart för sig vilka invändningar Aviciis bolag skulle komma med. Utan det underlaget gick det helt enkelt inte att avgöra om talan borde tas upp, menar hovrätten.

Pournouri ser beslutet som en upprättelse efter kritiken som följde på tingsrättens avvisning.

”Eftersom jag har blivit beskylld för att ha lämnat in en ogrundad stämningsansökan och förlorat detta mål så känns det som en tydlig markering att Svea hovrätt nu funnit att avvisningen var ett rättegångsfel och undanröjt den”, skriver han till Realtid.

Felet bedöms ha kunnat påverka utgången och kan inte rättas till i hovrätten. Därför börjar processen om i tingsrätten. Beslutet går inte att överklaga.