Fastighetsaffär mitt i lånehärvan för Train Alliances grundare

Nu avslöjar Affärsvärlden att Persson parallellt har gjort en stor fastighetssaffär med järnvägsbolagets storägare och ordförande Oscar Wahlström.

Perssons bolag har enligt Afvs uppgifter köpt en fastighet på 1 591 hektar i Ånge kommun av ordförandefamiljens ägarbolag Hvalfisken.

Den exakta prislappen för skogsaffären är fortfarande okänd. Hvalfisken har dock nyligen lagt ut en liknande, närliggande skogsfastighet på 1 900 hektar till försäljning. Det begärda priset där uppgår till 145 miljoner kronor, vilket ger en tydlig indikation om att transaktionen mellan ordförandens familjebolag och den polisanmälde grundaren rör sig om ett tresiffrigt miljonbelopp.

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Fastighetsaffär, börskollaps och polisanmälan

Affärerna avslöjas i ett kritiskt skede för bolaget. Inför stämman den 30 juni yrkar revisorn på att neka Persson ansvarsfrihet, medan ordföranden föreslås beviljas.

När handelsstoppet för aktien nyligen hävdes efter Polar Structures polisanmälan kollapsade Train Alliance på börsen och rasade med 60 procent.

Afv har utan framgång sökt Wahlström och Otto Persson.