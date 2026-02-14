Så förändrar AI juridiken – och varför erfarna advokater är oroliga

Andelen organisationer som använder generativ AI nästan fördubblats det senaste året, från 22 procent 2025 till 40 procent 2026.

Bland advokatbyråer ligger siffran på 41 procent och bland juridiska avdelningar på hela 47 procent, det framkommer i Thomson Reuters årliga rapport ”AI in Professional Services Report 2026” som släpptes i veckan.

Agentisk AI är i ett tidigt stadie

Samtidigt är den mer avancerade så kallade agentiska AI:n fortfarande i sin linda.

Endast 15 procent av de drygt 1 500 tillfrågade organisationerna uppger att de redan använder tekniken, medan nästan en tredjedel säger att de inte har några planer på att göra det.

”Det är väldigt tidiga dagar där folk fortfarande experimenterar med verktyget och försöker förstå vad det kan göra”, säger Zach Warren, rapportförfattare och ansvarig för juridiskt innehåll vid Thomson Reuters Institute, till Law.com.