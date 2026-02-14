14 feb. 2026

Så förändrar AI juridiken – och varför erfarna advokater är oroliga

AI blir allt vanligare inom juridiken. Men det varnas för att kunskap kan gå förlorad. (Foto: Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 feb. 2026Publicerad: 14 feb. 2026

Användningen av AI inom juridikbranschen ökar kraftigt, men nya rapporter visar att tekniken kan ha oväntade baksidor för unga juristers professionella utveckling.

Andelen organisationer som använder generativ AI nästan fördubblats det senaste året, från 22 procent 2025 till 40 procent 2026.

Missa inte: AI-startup kan få jättevärdering – vill ta in mer pengar. Realtid

Bland advokatbyråer ligger siffran på 41 procent och bland juridiska avdelningar på hela 47 procent, det framkommer i Thomson Reuters årliga rapport ”AI in Professional Services Report 2026” som släpptes i veckan.

Agentisk AI är i ett tidigt stadie

Samtidigt är den mer avancerade så kallade agentiska AI:n fortfarande i sin linda.

Läs även: Jurist hittade på rättsfall genom AI. Dagens PS

Endast 15 procent av de drygt 1 500 tillfrågade organisationerna uppger att de redan använder tekniken, medan nästan en tredjedel säger att de inte har några planer på att göra det.

”Det är väldigt tidiga dagar där folk fortfarande experimenterar med verktyget och försöker förstå vad det kan göra”, säger Zach Warren, rapportförfattare och ansvarig för juridiskt innehåll vid Thomson Reuters Institute, till Law.com.

Oro för otillåten juridisk rådgivning

Rapporten visar också på en växande oro inom branschen. Hälften av de juridiska respondenterna ser AI-relaterad otillåten juridisk rådgivning som ett ”stort hot”.

Missa inte: Jurist missade fyra AI-påhittade HD-domar. Realtid

Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med föregående år.

Dessutom uppger 82 procent att deras organisation antingen inte mäter avkastningen på sina AI-investeringar eller att de inte vet om sådana mätningar genomförs.

Unga jurister tappar kritiskt tänkande

Parallellt med den ökade användningen varnar en ny rapport från LexisNexis för att AI kan försvaga unga juristers omdömesförmåga.

Rapporten, som bygger på svar från närmare 900 brittiska jurister, visar att 72 procent av respondenterna identifierar djup juridisk argumentation som den största kompetensluckan bland juniora jurister, skriver Legal Cheek.

Nästan sju av tio pekar också på brister i förmågan att verifiera och källgranska information. Endast 2 procent tror att artificiell intelligens faktiskt stärker inlärningen.

Läs även: Kändisarna går in i AI-startup – konkurrensen hårdnar. Realtid

Oron är att färdigheter som traditionellt utvecklats under månader, eller till och med år, av praktiskt juridiskt arbete nu förbigås genom AI-genvägar.

Istället för att dra ned på användningen efterlyser jurister i undersökningen ett nytt förhållningssätt till tekniken.

Omkring 65 procent anser att AI bör ompositioneras som en ”tankepartner” snarare än en genväg. Drygt hälften stödjer också strukturerade verifieringsövningar där juniora jurister måste kontrollera AI-genererade svar mot auktoritativa källor.

Förändrar hur klienter hittar advokater

Samtidigt förändrar artificiell intelligens även hur potentiella klienter hittar juridisk hjälp.

Allt fler vänder sig till plattformar som ChatGPT och Googles AI-översikter för att söka juridisk rådgivning.

”Det är inte så att folk plötsligt slutar behöva advokater. De har bara börjat hämta information från ett annat ställe”, säger Phil Greer, vd för Best Lawyers.

Enligt konsultföretaget Gartner kan volymen av traditionella sökningar minska med 25 procent fram till 2026 i takt med att chattbaserade verktyg vinner mark.

Det innebär att advokatbyråer behöver anpassa sin digitala närvaro för att synas i AI-genererade rekommendationer.

Johan Colliander
Johan Colliander

